Turisti presi per la gola da Basilicata Today

Si comincia dalle nostre parti, da Pisticci, Pomarico per raggiungere via via centri costieri e collinari del Materano dove l’appetito viene assaggiando con Nino Vitelli, patron di Basilicata Today, pronto a mettere tavola per il primo assaggio e a un brindisi alla salute con piatti e prodotti tipici locali della filiera agrizootecnica, viti olivicola delle nostre parti. Basilicata Today con una offerta che sazia pancia e mente, con materiale illustrativo su storia, ambiente, arte dei Comuni toccati dal tour itinerante, promette di raggiungere da metà luglio altre località che in quel periodo tra sagre e feste patronali registreranno un notevole incremento di compaesani di ritorno e di turisti. Buon appetito , naturalmente…



Basilicata Today: A luglio nuove tappe della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026

Al via dal prossimo mese di luglio, le nuove tappe le prime tappe ufficiali della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026, manifestazione promossa da Basilicata Today Aps, in collaborazione con Enti e aziende di Basilicata.

Le nuove tappe della mostra e gli eventi si svolgeranno in locations di Enti, fiere, hotels e locations culturali , turistiche, commerciali e della ristorazione italiane, dove saranno allestite aree espositive e stand che presenteranno a visitatori e operatori del settore, materiale editoriale, pannelli fotografici, opere d’arte e dell’artigianato tipico lucano, esposizione e degustazione gratuita di eccellenze agroalimentari tipiche e biologiche, appartenenti al patrimonio storico , culturale, turistico, enogastronomico e ambientale Made in Basilicata. In ogni tappa sarà disponibile un open space gratuito a disposizione di Enti, associazioni, operatori del settore turistico, culturale, artistico e enogastronomico di Basilicata.

Oltre trenta pannelli fotografici, oggetti d’arte e dell’artigianato tipico made in Basilicata , materiale editoriale promozionale e esposizione di prodotti agroalimentari farà da cornice agli eventi Itinerari e Agroalimentare di Basilicata, Arte e Food di Basilicata e Castelli di Basilicata In programma colllegamenti in diretta degli eventi su pagine facebook Basilicata Today e Itinerari e Agroalimentare d’Italia.

L’associazione Basilicata Today ringrazia per la gentile collaborazione la Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, i comuni di Pisticci, Pomarico le aziende del settore ho.re.ca e agroalimentari partecipanti. Info: Ass. Basilicata Today Aps tel. 353 4114438 – 347 5646074 – (whatsapp) 329 1750151 mail: basilicatatoday@libero.it facebook: basilicata today



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