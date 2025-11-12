Turisti da prendere per la gola ? Un racconto rimasto a metà…

Che facciamo? Caliamo la pasta fatta in casa( frzzul, orecchiette, lagane…) con ragù nostrano e l’immancabile spolverata di peperoni cruschi, raccontando per tempo storia e filiera genuina della buona tavola di Basilicata, che è tanta parte dell’offerta turistica, o rimediamo con il consuete ”tagliere” di formaggi e affettati da accompagnare con un bicchiere di vino territoriale? L’interrogativo resta, aldilà della buona volontà di produttori, ristoratori, associazioni cuochi, consorzi di vini, oli e via elencando. Siamo una piccola regione, ma con quella palla al piede che si chiama cultura d’impresa e fare sistema. L’esempio di altre realtà, come osserva il buongustaio Antonio Serravezza, citando la valle degli alimenti genuini ( food valley se vi piace anche la cucina inglese o statunitense…), dovrebbe spronarci a fare di più e per tempo, raccontando al potenziale visitatori le peculiarità e la storia dei nostri piatti. Cose da fare nelle fiere specializzate, cosa che in parte si fa, e sul web. Serravezza pensa al brodo, attualmente insipido, di quel calderone di diritti d’autore violati che è l’intelligenza artificiale. Un passo alla volta. L’affidabilità è un valore. Prima di calare la pasta, controlliamo contenitore, acqua, sale e buon senso. Il turista va preso per la gola,con i prezzi giusti, ma non in giro. Modus in rebus e qui la tradizione classica e contadina sono l’ingrediente giusto per far conoscere, meglio, la nostra tavola di piatti e prodotti tipici.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

L’Italia che il mondo sogna e si assaggia. Infatti tra tedeschi, austriaci, svizzeri, americani e britannici, oltre la metà associa il viaggio nel Belpaese a cibo e vino; la voglia di esperienze enogastronomiche continuerà a crescere nei prossimi tre anni. In vetrina svettano Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia, Chianti, Etna. Ma dentro questa mappa c’è una zona che ha un margine di crescita enorme: la Basilicata. Il “Food Valley” lucano deve entrare tra le destinazioni di riferimento e può diventare il vero laboratorio di questo turismo: i Sassi e le colline a mezz’ora di strada, prodotti identitari e una cultura dell’accoglienza naturale, sorridente, non costruita. Matera è il punto di sintesi perfetto. Gli ormai famosi Sassi sono scenografia autentica per esperienze che il turista internazionale cerca: cene a base di prodotti nostrani abbinati ai vini lucani; fave e cicoria, olio dell’entroterra, formaggi e salumi da piccole aziende; visite in cantina e in frantoio raggiungibili in pochi chilometri, tra colline, borghi e ciclovie. Un mix di semplicità e qualità che parla la lingua del nuovo viaggiatore del gusto: pochi filtri, molti volti. La sfida ora è farsi trovare. La realtà richiama l’urgenza di una presenza digitale chiara, aggiornata, leggibile anche dall’Intelligenza Artificiale che sempre più guida le scelte di viaggio. Per Matera e per la Basilicata significa costruire un racconto coordinato: calendari condivisi di eventi food&wine, pacchetti esperienziali con l’entroterra, reti tra ristoratori, produttori, alberghi, b&b e guide. Non basta avere i sapori giusti: bisogna metterli sulla mappa globale, senza perdere l’anima. Se la Basilicata è Matera sapranno unire autenticità, servizi e innovazione, il turismo enogastronomico non sarà solo una moda, ma una leva stabile di sviluppo per il territorio e le sue comunità.