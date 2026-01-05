Turismo oltre l’Epifania con gli itinerari del gusto di Sassi Divini

Vigilia della Befana a ” Sassi Divini ” nel complesso ”Le Monacelle” con la Masterclass incentrata sui vini del territorio lucano e, a seguire, alle 21,30 live music a cura del trio Il Gran Jukebox.Domani 6 gennaio chiusura della VII edizione, alle 20,30, su prenotazione, la Masterclass dedicata ai vini delle cantine lucane e, con inizio alle 21,30 Dj set del Dj Skrezio. Gli organizzatori, soddisfatti per quanto fatto finora con la presenza di appassionati, concittadini e turisti, invitano a degustare, divertirsi e brindare all’anno nuovo per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza sensoriale davvero unica in grado di esaltare l’autenticità di sapere e sapori della Basilicata, con vino, tartufi e castagne. Fattori che portano alla valorizzazione di itinerari



TURISMO ENOGASTRONOMICO: I PARCHI PROTAGONISTI

”Le prime due giornate della manifestazione – riporta la nota della manifestazione hanno fatto registrare una straordinaria ed entusiasta partecipazione di visitatori e intenditori, tra i quali anche tantissimi turisti, che hanno così scoperto e apprezzato la bontà di prodotti destinati a rappresentare e a contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo della regione. Sono stati proprio questi i temi trattati nel corso del talk “Turismo Enogastronomico: valorizzazione dei prodotti e dei Parchi di Basilicata”, svoltosi nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, a cui hanno preso parte rappresentanti dei Parchi lucani e dell’Assessorato all’Ambiente e Transizione Energetica della Regione Basilicata. La sinergica collaborazione tra i Parchi lucani e la Regione Basilicata, nell’ottica di una programmazione mirata alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, è risultata determinante per i risultati sinora ottenuti e sarà tale per i prossimi obiettivi già definiti e condivisi.

Anche la Masterclass dedicata ai vini delle cantine lucane, tenutasi sempre domenica, è stato un appuntamento molto partecipato, che ha permesso a wine lovers ed appassionati, di conoscere meglio vitigni, tecniche di produzione e peculiarità dei vini lucani proposti nel corso dell’evento.