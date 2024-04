Tra i cuochi in festa a Matera anche Tajani e Casellati

La cucina del BelPaese, la dieta mediterranea è senz’altro la punta avanzata del made in Italy nel mondo, che vale tanto quanto a prodotto interno lordo (P.I.L). Ed è un patrimonio, apprezzato da turisti e buongustai, che va difeso e valorizzato trasferendo saperi e sapori…alle nuove generazioni di cuochi. E una conferma è venuta a Matera nel corso della assemblea nazionale della federazione nazionale cuochi ( Fic), presieduta dal presidente lucano Rocco Pezzullo. Sostegno alla loro azione è venuta anche dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che ha ricordato il progetto in corso per valorizzare la cucina italiana nel mondo. E i cuochi della Fic, oltre a posare per una foto ricordo, gli hanno donato anche una padella…



Finita? Selfies e foto ricordo con il tocco, il caratteristico copricapo dei cuochi, insieme alla ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati che ha indossato la giacca bianca della categoria. Saluti apprezzati dal presidente della Fic, Rocco Pozzulo, che ha ricordato quale sia la figura del cuoco.



“La più genuina immagine del cuoco -ha detto il Presdente della Federazione, davanti a cuochi provenienti da regioni italiane e anche dall’estero- resta sempre quella di ambasciatore del territorio, interprete responsabile della sua cultura e del suo saper fare.Negli ultimi anni – ha aggiunto Pozzulo – di questa professione è stata data un’immagine mediatica spesso poco realista, con chef troppo artisti, troppo manager o raffinati sperimentatori di esperienze gastronomiche inusuali”. Una esperienza da ricordare, come ha evidenziato il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lucani Antonio Zazzerini. “Questa esperienza viva del territorio -ha dichiarato Zazzerini- non sarebbe stata possibile senza l’apporto delle Associazioni Provinciali di Potenza, del Vulture e ovviamente di Matera, senza i loro professionisti e dirigenti”. Una festa della cucina italiana, lucana e della buona tavola e di una filiera che coinvolge vari settori. Non dimentichiamolo.