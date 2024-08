Torna Gusto Italia a Matera dal 28 agosto al 1° settembre

Gusto Italia torna a Matera con un evento speciale dedicato ai sapori, alle tradizioni e alle tipicità DOC, DOP e IGP. Da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre si fermerà in Piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte all’affaccio sui Sassi. All’appuntamento -si spiega in una nota- sono stati invitati tutti i consorzi delle denominazioni d’Italia e le associazioni locali impegnate nella valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Gusto Italia Matera | Sapori, tradizioni e tipicità DOC, DOP e IGP sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito e prevederà un ricco calendario, il quale si svolgerà in diverse zone della città: oltre Piazza Vittorio Veneto, saranno coinvolti i Sassi, Piazza delle Costellazioni e Piazza Dama. Questa tappa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Matera e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Il progetto ha partecipato al Bando Mercatini ed Eventi Enogastronomici del comune di Matera ed è risultato vincitore. Merito anche della capacità di coinvolgere le associazioni e gli artigiani locali, forza indiscussa dell’appuntamento che chiuderà il mese di agosto. L’inaugurazione ufficiale è prevista mercoledì 28 agosto, alle ore 18:15, alla presenza del sindaco Domenico Bennardi, del vicesindaco Antonio Materdomini, dell’assessore Tiziana D’Oppido, del consigliere Francesco Salvatore, del presidente pro tempore della Provincia di Matera Emanuele Pilato e del presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

“Ci muoviamo tra i territori coinvolgendoli il più possibile, è importante affinché l’evento sia davvero un’occasione di crescita, confronto e informazione. Questa speciale tappa di Gusto Italia è ricchissima di eventi, laboratori, musica e spettacoli. L’Italia rappresenta uno straordinario giacimento di prodotti DOC, DOP e IGP, celebrarli e conoscerli è un dovere a cui ottemperiamo volentieri. Inoltre, poterlo fare a Matera, una città così antica e magica, rende l’occasione davvero straordinaria. Nuova edizione anche per il nostro Premio, molto interessante la mostra fotografica del MUV Matera che attraverso le immagini è capace di trasmettere messaggi importanti”, commentano gli organizzatori.

La mostra fotografica sarà inaugurata contemporaneamente alla tappa e sarà visitabile gratuitamente sino alla mezzanotte del primo settembre. Le fotografie di Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia e Antonio Lionetti intendono porre in evidenza, tramite immagini ed aforismi, la bellezza e la ricchezza degli innumerevoli doni che madre natura (impersonificata da Persefone, dea greca delle messi) ci mette a disposizione. Il percorso vuole fare riflettere sul rispetto che dovremmo portarle. Diversi i laboratori dedicati all’artigianato, tra strumenti musicali antichi e uncinetto, realizzati con l’Associazione Resiliens Terra e Musica e la maestra artigiana Angela Ramundo. Imperdibili gli appuntamenti con i Salotti del gusto, i quali ospiteranno focus dedicati ai piatti tipici materani grazie all’Associazione Cuochi Materani, affiancati da momenti sul vino, grazie al maitre sommelier Giuseppe Magno dell’AMIRA Basilicata. Ci sarà occasione anche di ragionare di importanti DOP italiane, tra cui fico bianco del Cilento, ciliegia di Bracigliano e Marrone di Roccadaspide col GAL Terra e Vita e della DOC Primitivo di Manduria. Focus su olio e vino della provincia di Matera con Michele Dragone e Giovanni Lacertosa. Cibo e salute sarà, invece, il tema dell’incontro con la biologa nutrizionista Flavia Matacchiera. Ad impreziosire il ricco programma anche gli appuntamenti con il teatro fisico poetico di Monsieur David e Madame Marion, i giochi di strada di zio Ludovico, i gruppi di musica tradizionale ScettaBand, Ragnatela Folk e Tarantaellera, questi ultimi si esibiranno direttamente nei Sassi. A chiudere questa tappa un magico spettacolo del fuoco realizzato da Miky&RoArtEvents, che si svolgerà sempre nei Sassi domenica sera. Durante questa terza edizione saranno premiati: Alfonso Stigliani, Angela Martino, Antonio Danzi, Arte e Natura Fioristi, Associazione Anziani Uniti, Associazione MUV Matera, Bruno Caiella, Caffè Vittorio Veneto, Flo Ruggieri, Ilaria Martinelli, Luciano Cotrufo, Angelo Tedesco, Jenny Visceglia, Monica Palumbo, Scout AGESCI Matera 2, Vito Antonio Scalera, Volontari Open Matera 2019 ODV.

Il programma di Gusto Italia a Matera

Mercoledì 28 agosto

Ore 18 L’artigianato materano | Laboratorio Costruiamo il cupa cupa (antico strumento musicale) a cura dell’Associazione Resiliens Terra e Musica

Ore 18:15

_Inaugurazione ufficiale della tappa di Gusto Italia a Matera

_Inaugurazione Mostra Fotografica “La terra una madre che nutre” a cura di Associazione MUV Matera con gli scatti di Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia ed Antonio Lionetti

Ore 18:30 (Piazza delle Costellazioni) I giochi di strada a cura di zio Ludovico

Ore 20 Salotti del gusto, tradizione e tipicità DOC, DOP e IGP

Il piatto tipico materano “la cialedda” in abbinamento con i vini del territorio a cura dell’Associazione Cuochi Materani e del maitre sommelier Giuseppe Magno dell’Associazione Amira Basilicata

Sana Alimentazione: il cibo è salute a cura della dott.ssa Flavia Matacchiera biologa nutrizionista

Giovedì 29 agosto

Ore 18 L’artigianato materano | Laboratorio la tradizione dell’uncinetto con la maestra artigiana Angela Ramundo

Ore 19 (Piazza Dama) I giochi di strada a cura di zio Ludovico.

Ore 20 Salotti del gusto, tradizione e tipicità DOC, DOP e IGP

Le DOP e le IGP del territorio: fico bianco del Cilento, ciliegia di Bracigliano, Marrone di Roccadaspide a cura di GAL Terra e Vita.

Venerdì 30 agosto

Ore 20 Salotti del gusto, tradizione e tipicità DOC, DOP e IGP

Masterclass Primitivo di Manduria: 50 anni in DOC – degustazione del vino anche nelle tipologie Riserva e Dolce naturale DOCG.

Ore 20 La musica popolare materana con il gruppo ScettaBand di Rino Locantore e i suoi musicanti

Ore 20 (nei Sassi) Musica e balli tradizionali con il Gruppo Tarantaellera

Sabato 31 agosto

Ore 11 L’artigianato materano | Laboratorio Costruiamo il cupa cupa (antico strumento musicale) a cura dell’Associazione Resiliens Terra e Musica.

Salotti del gusto, tradizione e tipicità DOC, DOP e IGP

Ore 19 La denominazione come valorizzazione ed espressione di un territorio e la sua storia: olio e vino della Provincia di Matera.

Masterclass del vino a cura di Michele Dragone

Masterclass dell’olio a cura di Giovanni Lacertosa

Ore 21 Il piatto tipico materano “La crapiata” in abbinamento con i vini del territorio a cura dell’Associazione Cuochi Materani e del maitre sommelier Giuseppe Magno dell’Associazione Amira Basilicata

Ore 21 La dance du pied – Apriti alla gioia | Spettacolo di teatro fisico poetico a cura di Monsieur David e Madame Marion

Domenica 1° settembre

Ore 18 I giochi di strada a cura di zio Ludovico

Ore 20 Terzo Premio Gusto Italia | Premiazione Eccellenze Materane

Ore 20 La musica e i balli popolari a cura del gruppo Ragnatela Folk

Ore 20:30 (Nei Sassi) Fire Show Spettacolo del fuoco a cura di Miky&RoArtEvents

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.”