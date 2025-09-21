Tavolata multietinica a La Martella con i sapori mediterranei e asiatici

Farina, cereali, prodotti dell’orto, frutta, miele,olio, vino, spezie sono un patrimonio comune della cucina dei popoli mediterranei e asiatici, con le dovute varianti sul tema affidate alla creatività e all’esperienza delle massaie e alla fine i ”segreti” vengono fuori assaggio dopo assaggio…Ed è stato così sabato sera, 20 settembre,per la seconda edizione, al borgo La Martella che continua ad andare oltre al 2025, anzi al 2026 visto che l’anno prossimo Matera con Tetouan sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Una anteprima con il variegato menù della gastronomia (Marocco,Algeria, Tunisia, Georgia,India, Pakistan) sul tema ”Il nuovo vicinato”. E tutti i martellesi, italiani della prima ora e famiglie e migranti che si sono integrati nel borgo, hanno messo tavola. Il risultato, con Paolo Grieco e Paolo Paladino e altri soci degli Amici del Borgo, è quello raccontato dai protagonisti. Le foto non hanno l’audio e né possono riportare i sapori. Ma tra assaggi e bis la serata etnica è riuscita, senza dimenticare il piatto della tradizione contadina materana e mediterranea che è la ”crapiata”. Sarà da antipasto l’anno prossimo, con i piatti di altri paesi mediterranei nei mesi a venire. Buon appetito con il variegato menù del borgo La Martella, borgo ”mediterraneo” dell’accoglienza e della buona tavola.



