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Stasera Festa del pomodoro e domani la Crapiata a La Martella

Franco Martina
Di Franco Martina

Naturalmente gli Amici del Borgo non vi inviteranno a fare la salsa, con tutta la trafila della tradizione dal lavaggio, al passaggio alla macchinetta, al riempimento e chiusura della bottiglie, da mettere poi a bollire…Ma vi faranno assaggiare, nella serata di venerdì 31 luglio, tutta la bontà di un prodotto dell’orto utIlizzando in cucina in tutte le salse…su pane, pasta, pizza, bruschetta, insalata e come vi pare. E’ un assaggio di quello che sarà sabato 1 agosto la crapiata, quel piatto tipico che chiudeva la mietitura con una zuppa di legumi accompagnata da pane, vino e musica. Al Borgo La Martella, non dimenticatelo, si sta freschi…

APPUNTAMENTO ALLE 20.00 IN PIAZZA MONTEGRAPPA
Borgo La Martella celebra i sapori della tradizione con la Festa del Pomodoro e la Sagra della Crapiata
MATERA – Due serate dedicate alla tradizione, ai sapori autentici e alla convivialità animeranno Piazza Montegrappa, nel cuore di Borgo La Martella, grazie agli appuntamenti organizzati dall’Associazione Amici del Borgo.
Il primo evento è in programma giovedì 31 luglio, con la Festa del Pomodoro, una manifestazione che rende omaggio a uno dei simboli della cucina mediterranea. A partire dalle ore 20:00, cittadini e visitatori potranno vivere una serata all’insegna del gusto, della condivisione e della valorizzazione dei prodotti del territorio.
Il giorno successivo, venerdì 1 agosto, sempre dalle ore 20:00, sarà la volta della tradizionale Sagra della Crapiata, dedicata allo storico piatto della cultura contadina materana, preparato secondo la ricetta della tradizione. Un’occasione per riscoprire i sapori di un tempo e tramandare un patrimonio gastronomico che rappresenta un forte simbolo di identità e comunità.
Le due iniziative confermano l’impegno dell’Associazione Amici del Borgo nel promuovere momenti di aggregazione sociale e nel valorizzare il patrimonio culturale e culinario di Borgo La Martella, coinvolgendo residenti e visitatori in un clima di festa e partecipazione.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai turisti che in questi giorni visitano Matera: due appuntamenti per riscoprire le tradizioni locali attraverso il buon cibo, l’accoglienza e lo spirito di comunità.
Info evento
• 31 luglio – Festa del Pomodoro
• 1 agosto – Sagra della Crapiata
• Ore 20:00
• Piazza Montegrappa – Borgo La Martella (Matera)
Organizzazione: Associazione Amici del Borgo.

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