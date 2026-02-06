Spaghetti altamurani all’assassina al top sulla tavola del Teatro del Gusto

Spaghetti o vermicelli, passata di pomodoro, peperoncino,aglio e poi la maestria di far scottare la pasta come se fosse su una graticola… e qualche segreto per ottenere un risultato che sazia stomaco e occhi dei buongustai. Gli spaghetti all’assassina della tradizione pugliese sono diventati il top per una azienda altamurana, la Teatro del Gusto,che ha ottenuto un riconoscimento a un concorso svoltosi a Bisceglie. E poi a tavola. Altamura pronta a farne un evento di richiamo per palati di tutte le età



IL COMUNICATO STAMPA

Sinergia tra territori e valorizzazione delle eccellenze: premiato IL TEATRO DEL GUSTO per gli “Spaghetti all’assassina”

Riconoscimenti a un associato di Confcommercio Altamura in un evento ospitato a Bisceglie. Le dichiarazioni dei Presidenti Carriera e Massaro: «La collaborazione è la chiave per promuovere qualità e identità».

Un evento capace di coniugare tradizione gastronomica, professionalità e collaborazione tra territori, confermando il valore della rete Confcommercio nella promozione delle eccellenze locali.

Nel mese di dicembre, a Bisceglie, l’azienda IL TEATRO DEL GUSTO, associata a Confcommercio Altamura, ha ottenuto importante attestato legato agli “spaghetti all’assassina”, piatto simbolo della tradizione gastronomica pugliese e sempre più riconosciuto come espressione di identità, tecnica e cultura del cibo.

«Siamo particolarmente lieti che Bisceglie abbia ospitato un’iniziativa di questo livello – dichiara Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie –. Eventi come questo dimostrano quanto la sinergia tra territori e associazioni sia fondamentale per dare visibilità alle imprese di qualità e rafforzare l’intero sistema economico e turistico locale. Un sentito ringraziamento agli organizzatori e un plauso ai vincitori per il lavoro svolto».

Soddisfazione anche da parte di Tonia Massaro, che sottolinea il valore del riconoscimento: «Questo risultato rappresenta un motivo di orgoglio per Confcommercio Altamura e per un’azienda come IL TEATRO DEL GUSTO, capace di interpretare la tradizione con passione, competenza e attenzione alla qualità. La collaborazione con Confcommercio Bisceglie e la scelta di ospitare l’evento in una città attenta alla promozione delle eccellenze dimostrano quanto il lavoro di rete tra territori sia decisivo per valorizzare le imprese e rafforzare l’identità del nostro patrimonio enogastronomico».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle competenze, dei prodotti e delle tradizioni locali, confermando come il gioco di squadra tra territori, associazioni e imprese rappresenti uno strumento concreto di crescita e promozione.