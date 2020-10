Il Primitivo Matera DOP Vino Biologico “Terra Aspra” 2013 e l’Aglianico I.G.P. Vino Biologico “Terra Aspra” 2013 della Cantina “Tenuta Marino”, hanno vinto l’ambizioso “TOP GOLD”, rispettivamente con il punteggio di 98 e 96 su 100 all’”International Organic Wine Award” di Frasdof in Germania.

Il premio autunnale, organizzato da Wine System AG, seleziona i migliori vini biologici nel mondo.

Paolo Marino, titolare della Cantina, entusiasta dei risultati ottenuti, ci racconta: “È uno straordinario risultato per la nostra Cantina. Entrambi i vini vengono affinati per 4 anni in legno per poi proseguire in bottiglia. È una procedura importantissima soprattutto per l’Aglianico data la sua importante acidità e il tannino deciso”. Poi proseguendo: “I vini di Tenuta Marino avendo una struttura forte, si prestano perfettamente a lunghi affinamenti in botti di rovere francese, per mettere in risalto le note speziate ed eteree che rappresentano il massimo del bouquet dei vini rossi”.

Altri due importanti riconoscimenti, sono stati ricevuti durante la serata di Gala del 10 ottobre 2020, presso il Nicolaus Hotel di Bari per la quarta edizione della “Vinoway wine selection 2021”, prestigiosa kermesse che premia i migliori vini italiani. I vini “Terra Aspra Primitivo DOC Matera 2009” e “Terra Aspra Primitivo DOC Matera 2013” si sono aggiudicati la selezione oro.

Tenuta Marino è una splendida realtà lucana situata in un territorio straordinario, fra gli incantati declivi del Parco del Pollino, dove scorrono le acque del Sinni e del Sarmento e poco distante dalla Diga di Monte Cotugno.

I terreni collinari che godono di una grande escursione termica e l’attenta selezione delle uve biologiche, rendono i vini Terra Aspra armoniosi ed esclusivi.