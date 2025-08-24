Refezione scolastica a Matera. I requisiti , tariffe e come prenotare

Ancora qualche giorno di vacanza e poi a metà settembre l’inizio della scuola, con la possibilità per i piccoli studenti di Matera di fruire a ottobre del servizio di mensa scolastica. Le prenotazioni si effettuano entro il 29 settembre fino alle 23.59, come pubblicato, sull’albo pretorio dall’Ufficio Scuole dell’Amministrazione comunale.

https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/single/6500/24644322/68a866f91a84e175bb5b41f3/7001-24644123-Avviso_mensa_scolastica_25-26.pdf. Cinque le fasce reddituali che riporta tutte le modalità di iscrizione al servizio, fruizione e modalità di pagamento. Ne citiamo alcune. Le domande si possono presentare a partire dal 25 agosto sul sito https://matera.ristonova.it/portale/. Il termine ultimo di iscrizione è fissato al 9 novembre, utilizzando il metodo dell’identità digitale Spid o Cie e pagamento con il sistema pagoPA. Ricordiamo che c’è un Osservatorio permanente che monitora la qualità del servizio e il gradimento dei piatti proposti ai bambini. Le tariffe, in base all’Isee, prevedono una quota di contribuzione con esenzione assoluta, accertata dal servizio sociale, per la fascia A. Le altre dalla B alla F prevedono quote contributive comprese tra 2,65 a 5,10 euro. Nello specifico la fascia B (52 per cento) e per i redditi fino a 4000 euro, la B (ridotta al 39 per cento)) prevede una riduzione del 25 per cento dal secondo figlio con pagamento di 2 euro. La ”C”, per redditi compresi tra 4000,01 a 6.000 euro, al 65 per cento, le famiglie pagano 3,30 euro, la ”C” ridotta con riduzione del 25 per cento per il secondo figlio e pari al 47 per cento l’importo è di 2,40 euro. Quanti rientrano nella fascia ”D”, da 6.000,01 a 11.000 euro percentuale dell’88 per cento l’importo da pagare è di 4.50 euro. La ” D” ridotta con la consueta riduzione del 25 per cento per il secondo figlio la percentuale è del 65 per cento e 3,30 euro la quota da pagare. Sale a 4,85 euro (95 per cento)la quota della fascia E per accedere al servizio per le famiglie con reddito compreso tra 11.000,01 e 17.000 euro. Per la E ridotta, riduzione del 25 per cento al secondo figlio con percentuale al 71 per cento, e pagamento di 3,60 euro. Quanti hanno un reddito superiore ai 17.000,01 euro la percentuale è del 100 per cento con pagamento di 5,10 euro. Non sono previste riduzioni per il secondo figlio.



IMPORTANTE

Nel caso sia necessario far recapitare all’Ufficio Scuole documentazione cartacea (ISEE,

certificati, altro) per definire la procedura di iscrizione al servizio mensa, la documentazione

potrà essere consegnata in BUSTA CHIUSA, apponendovi la dicitura “DOCUMENTAZIONE

MENSA SCOLASTICA”, all’Ufficio Informazioni del Comune di Matera (sito al piano terra del

Palazzo Comunale e aperto dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00), che apporre sul plico chiuso il timbro di consegna e provvederà a recapitarlo all’Ufficio Scuole.

Si avverte che questo Ufficio non potrà in alcun modo ricevere documentazione cartacea a

mano direttamente dagli interessati o comunque attraverso modalità diverse da quelle

indicate nel presente avviso.In via eccezionale e residuale, la documentazione potrà essere inoltrata via PEC all’indirizzo

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it indicando nell’oggetto “DOCUMENTAZIONE MENSA

SCOLASTICA“.

Da tenere in considerazione la scelta della dieta al momento dell’iscrizione, con la possibilità di indicare quella normale o sanitaria speciale. Il rifiuto di cibi senza carne, pesce, uova, carne bovina, di maiale, di scegliere quella vegana (non ad alimenti di origine animale) o vegetariana (non a carne o pesce)