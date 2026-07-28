Prontiii? Al C.I.P di Serra Rifusa il 30 è festa con la crapiata

La voglia di stare insieme, festeggiare un evento che è tanta parte della storia e delle tradizioni della civiltà dei rioni Sassi c’è tutta e al Centro integrato polivalente (C.I.P) di Serra Rifusa non poteva mancare, giovedì 30 luglio alle 18,30, l’appuntamento con la crapiata Time!. E’ il tempo della crapiata con un pomeriggio – come riporta la locandina- dedicato al gusto, alla tradizione e al piacere di stare insieme. Per quanti non sono di Matera o lo sono, ma non hanno fortuna e possibilità di apprenderlo e assaggiarla da nonne, madre, zie, è un piatto tipico contadino che seguiva alla mietitura. Quonn s’ p’sev…si dice in dialetto. Una zuppa a base di legumi e cereali. Prepararla richiede pazienza ma ne vale la pena ed è vanto della dieta mediterranea. Ceci, fave, lenticchie, fagioli e cicerchie vengono cotti a lungo, con l’aggiunta di patate. Un filo d’olio l’immancabile pane abbrustolito e un bicchiere di vino. Naturalmente si gusta con un sottofondo di musica folk in attesa di fare il bis.Finita? Naturalmente no…Matera attende il 1 agosto per festeggiare con la crapiata tra i Sassi, il piano e il borgo La Martella.