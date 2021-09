Li ha cercati come un cane da tartufi tra banchi e scaffali, ma del pane, olio, vino di Matera e dintorni davvero ben poco o nulla nella accogliente Emilia Romagna, dove i prodotti di Altamura e Laterza per esempio, sono una realtà consolidata. E’ l’amara constatazione di Antonio Serravezza che ha battuto in lungo e in largo la riviera romagnola, la dotta Bologna e altri capoluoghi in tre mesi e passa nella città del Pirata. Peccato perchè, aldilà, delle comunità materane e lucane che in dispensa non dimenticano i sapori della buona tavola nostrana c’è poco o nulla. Il problema è arcinoto e risaputo: senza cultura di impresa non si fa la spesa.E, paradossale, ma inevitabile c’è da lavorare e tanto anche da noi dove i turisti non sempre vedono in tavola olio e vino – per esempio- delle nostre parti. Non si fa rete, sistema, a causa di un individualismo esasperato che mette da parte offerta e brand locali. Non mancano le mosche bianche, che fanno da sè, puntando sul proprio io, anzi Ego… Meditate gente, meditate..



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Quando sei lontano da casa, dalla tua città e dalla tua regione per molto tempo, la nostalgia inizia a lavorare nel tuo inconscio. Si inizia a fare i paragoni in positivo e in negativo tra ciò che vedi e ciò che hai lasciato. È un modo per non dimenticare i luoghi dove vivi la maggior parte della tua vita. Molte volte diventi anche invidioso di certe situazioni che vorresti esistessero anche nella tua città ma molte volte pensi a certe cose che se fossero riportate fuori dalla terra di appartenenza sarebbero più apprezzate. In tre mesi che vivo in Romagna non ho trovato nulla che mi riportasse ad una produzione di Matera e molte volte penso che in effetti nella nostra città, al di fuori dei mobili imbottiti, non produciamo nulla che possa essere distribuito al di fuori del nostro territorio. Però ho potuto constatare che negli ultimi anni c’è più attenzione su alcuni prodotti della nostra terra lucana. In primis il vino Aglianico del Vulture e a seguire alcuni prodotti agricoli come le melanzane rosse di Rotonda, I friggeteli di Scanzano Jonico, cime di rape.

Il pane di Matera è un fantasma ed è molto popolare il pane di Altamura e di Laterza.



Matera è concentrata sul turismo ma sarebbe importante concentrarsi sui prodotti da produrre e vendere nelle altre regioni italiane per far ricordare a chi viene a visitarci la bontà della nostra terra. Ci vuole naturalmente un buon lavoro di marketing non soltanto la produzione. La giovane industria materana del mobile imbottito, Egoitaliano ha in tutte le regioni italiane i suoi punti vendita monomarca dove investe anche in pubblicità. Nelle sue esposizioni non mancano mai prodotti che ricordano Matera come dei simpatici sacchetti con dei freschi e croccanti tarallucci. Basta poco per far ricordare la nostra città e la nostra straordinaria terra. Durante il Supersalone di Milano non sono mancate momenti che hanno evidenziato la presenza nella città meneghina della giovane Egoitaliano con un tram sponsorizzato, l’inaugurazione di due punti vendita, l’ultimo in ordine di tempo in viale Umbria 44 con undici vetrine. Senza dimenticare i comodi e coloratissimi divani presenti nella nuova edizione della casa del Grande Fratello Vip. Il marketing è necessario per farsi conoscere e il brand di Matera ha tanta strada da fare per poter portare più benefici alla nostra comunità.