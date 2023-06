Post O’ firn, ”azzis”…è la teglia del 2 luglio. Buon appetito

Antiche tradizioni da non perdere, che le donne di tante famiglie materane preparavano per tempo e con tanta pazienza, perché la Festa della Bruna andava celebrata con la ‘teglia’ di mezzogiorno, dopo l’intensa mattinata cominciata con la processione detta dei pastori e con il programma serale con la processione, l’assalto al carro e i fuochi pirotecnici. Un piatto sostanzioso, accompagnato anche dall’arrosto, che aveva e ha il profumo e la fragranza della bontà e con variazione sul tema circo l’uso della pasta (zitoni, lasagna riccia o liscia), condimento con sugo di misto di carni e l’immancabili polpettine. Variazioni sul tema , negli anni recenti, tra fette di salame, morta della o prosciutto cotto. Mentre la presenza di uova sode, lo ricordiamo, è prerogativa della corposa cucina delle genti della montagna e del Potentino in particolare. Oggi le donne, per vari motivi, stanno poco dietro ai fornelli. Ma alla pasta al forno non si rinuncia. L’alternativa è quella da asporto. Infornata a casa do fuori: importante è non perdere le tradizioni. E Antonio Serravezza, da buongustaio quale è, è gia a tavola…

2 LUGLIO CON LA PASTA AL FORNO

Il pranzo della domenica per i materani è "sacro" perché riesce a riunire tutta la famiglia intorno alla tavola. Domenica prossima è doppiamente importante perché si festeggia la nostra protettrice, la Madonna della Bruna. Il menù per tradizione deve essere classico con per piatto principale la pasta al forno. Non è la solita pasta al forno ma è una pasta al forno rinforzata e alla sua base ci sono le famose polpettine grandi quanto un'oliva. La preparazione inizia proprio con la preparazione a mano di queste mini polpettine che successivamente devono essere fritte nell'olio d'oliva. La pasta al forno mette tutti d'accordo e crea felicità dai più piccoli ai più adulti e, secondo tradizione, ciò che rimane dopo il pranzo viene conservato per la sera. Dopo lo 'strazzo' del carro e prima dei fuochi d'artificio tutti di corsa a casa a rinfrescarsi e a rinfocolarsi con la pasta al forno rimasta a pranzo. Devo precisare che quella della sera è più buona e si gusta di più dopo la lunga giornata piena di emozioni. Concludo nel dire che chi non fa il bis con la pasta al forno il due luglio non segue la tradizione, sono esclusi i vegani e vegetariani 😉

Antonio Serravezza