Pizza piccante ai Mondiali di Scalea con la ” plana” di Di Carlo

C’è un pezzo di Basilicata nella vetrina mondiale calabrese dove regina è la pizza alla ”diavola”, come in tanti la chiamano e la gustano, tra olio santo, ceraselle, pepone e via ”arroventando”. E’ il lucano Franco Di Carlo che, oltre a preparare con maestria quel tipo di pizza rossa, ha brevettato la ”plana ” per spazzare i residui di cottura. Per vederlo all’opera l’appuntamento è Il 22 e il 23 ottobre 2024, presso il San Domenico Family Hotel di Scalea (CS). Attendiamo sfornata arroventata…



IL COMUNICATO STAMPA

La Basilicata al Campionato Mondiale di Pizza Piccante: Franco Di Carlo presenta la “spazzola” Plana

Il 22 e il 23 ottobre 2024, presso il San Domenico Family Hotel di Scalea (CS), si svolgerà il Campionato Mondiale di Pizza Piccante. Attraverso uno show cooking, il pizzaiolo lucano Di Carlo mostrerà il funzionamento di Plana, l’unico utensile brevettato capace di “spazzare via” da pizza e pane i residui di cottura .

Quest’anno il Campionato Mondiale di Pizza Piccante raggiunge il traguardo della 23esima edizione. La gara avrà luogo, il 22 e il 23 ottobre, negli ampi spazi del San Domenico Family Hotel, fiore all’occhiello della città calabra di Scalea. A rappresentare la terra lucana, in veste di sponsor ufficiale della manifestazione, ci sarà Franco Di Carlo, pizzaiolo professionista dall’esperienza pluridecennale. Di Carlo avrà l’opportunità di presentare, ad una platea di esperti e semplici curiosi, un prodotto innovativo e brevettato: la spazzola Plana.

Ancora una volta la Basilicata si distingue per il suo spirito di inventiva in ambito alimentare; l’utensile da forno Plana sarà protagonista di uno show cooking, che farà luce sul funzionamento e sulle specifiche tecniche del prodotto.

Franco Di Carlo, figlio della tradizione pizzaiola, tra una pizza sfornata e la successiva ha osservato, riflettuto ed è giunto ad una conclusione: oggi il cliente ha l’esigenza di gustare una pizza invitante, salutare e dal gusto autentico. Plana è una spazzola che, con un semplicissimo gesto, riesce ad eliminare dalla superficie di pizza e pane i residui di cottura potenzialmente dannosi per la salute generale della persona e antiestetici per i pizzaioli che hanno voglia di fare dono al cliente di un impiattamento impeccabile.



Plana ha ottenuto il brevetto in quanto prodotto innovativo in grado di soddisfare una richiesta: liberare la pizza dai residui farinacei e legnosi combusti, preservando qualità e sapore di uno dei capisaldi della proposta gastronomica tricolore.

A Plana sarà riservato uno stand per tutta la durata del Campionato e sarà sempre presente un team disponibile a fornire delucidazioni sul prodotto, che verrà esposto dando la possibilità agli interessati di toccare con mano le differenti componenti di cui è formato.

