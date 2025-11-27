Pizza e ristoranti in Campania con gli sconti del Blackfriday. E Matera l’ignora…

La segnalazione di un amico, Angelo, che in settimana è stato a Napoli per motivi di famiglia e per l’occasione è andato a pranzo e a cena fruendo degli sconti di un venerdì nero, annunciato da tempo e applicato a tavola. Una piacevole sorpresa- ci ha raccontato- e la cosa è applicata un po’ ovunque. Per il consumatore e il turista va bene e lo stesso valga per gli operatori che vedono girare la loro economia e quella della città. Sui social per rendercene conto le offerte sono da arcobaleno, altri che blackfriday e vanno dai locali ai vettori del pony exspress che consegnano a domicilio pizze e pranzi pronti. E Matera? La domanda di Angelo è legittima. Ma finora ricerca infruttuosa.