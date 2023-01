Pizza day a Policoro. Una sfornata multisensoriale

Un piatto completo dicono in tanti, dai semplici buongustai ai patiti che la mangerebbero tutti i giorni a dietisti, nutrizionisti e via elencando. E’ la pizza, vanto della cucina italiana con quella primigenitura partenopea dedicata alla regina Margherita…Altri tempi. Ma tecniche, a cominciare dalla lievitazione, tradizionali da valorizzare e tramandare. Anche quanto, per esigenze di marketing, innovazione, sapori si presentano interessanti variazioni sul tema. Questione di gusti. E un assaggio ‘’a forno pieno’’ si avrà il prossimo 16 gennaio a Policoro con il 1° Pizza Day. Una giornata davanti ai forni e con tanti maestri pronti a dimostrare cosa sanno fare. Ma prima chiudetegli gli occhi e preparatevi a due masterclass con Luciano Sorbillo, sull’impasto in tre piatti, e con una lezione sull’assaggio sensoriale, tenuta dal professor Antonio Malvasi, docente dell’Istituto Alberghiero di Marconia. Sì proprio lui, che in passato ci ha intrattenuto con altre giornate dedicate al caffè, ai cocktail e ad altre sapori da bar. Ma prima il pizza day…



Il giorno 16 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso la sede di Omniarredi di Policoro si svolgerà il 1° Pizza Day Basilicata, evento che precede la giornata internazionale dedicata al mondo della pizza. L’appuntamento vedrà il coinvolgimento del famoso pizzaiolo Luciano Sorbillo, brand ambassador della pizza napoletana nel mondo e personaggio televisivo, che tratterà l’argomento “Un impasto: 3 piatti”. Ci sarà la presenza del prof. Antonio Malvasi, docente dell’Istituto alberghiero di Marconia, che tratterà l’assaggio sensoriale della pizza e l’entrata in vigore del regolamento comunitario sulla Pizza Napoletana. E’ previsto un assaggio di pizze durante la pausa pranzo e sarà conferito un premio alla carriera ad una nota pizzaiola della costa jonica che da più di cinquant’anni svolge questa professione.

Per info: 338 7577174