Più Europa Basilicata: Food for Profit o anche basta?

“E’ necessario prendere coscienza del sistema di produzione intensiva della carne e dell’impatto che questo provoca sulla salute e sull’ambiente.” Lo sostiene Più Europa Basilicata che con una nota “invita la cittadinanza ad assistere alla proiezione del film /documentario “Food for Profit” (Press-book-FFP_ITA-min) Sabato 16 Marzo alle ore 18:00, che si terrà al Cinema Il Piccolo a Matera in via XX Settembre,14. Una inchiesta giornalistica che mira a far luce su quanto resta volutamente nascosto agli occhi di chi rifiuterebbe metodi e modalità di sfruttamento degli animali, se solo ne fosse consapevole. Con un intervento on line della autrice e giornalista Giulia Innocenzi, vogliamo aprire una riflessione che coinvolga cittadini, associazioni e partiti affinchè si arrivi ad un cambiamento nel settore, come l’eliminazione delle gabbie e dell’utilizzo massivo di antibiotici, la previsione di spazi adeguati e connaturati al proprio status di esseri senzienti, nonché trattamenti eticamente accettabili. Con approccio cinematografico, gli autori Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa per mostrare, non solo l’orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica loro garantita, ma le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza. L’appello alla fine del film è forte e chiaro: fermare questo sistema corrotto se vogliamo salvare il pianeta e noi stessi.”

“Sostenendo e organizzando la proiezione di Food for Profit, – afferma Cinzia Scarciolla, membro dell’Assemblea nazionale di Più Europa – abbiamo voluto sostenere la promozione e la divulgazione di questo documentario indipendente, poiché riteniamo fondamentale la conoscenza degli intrecci tra industria della carne e potere politico al fine di innescare un processo di cambiamento che porti ad un sistema più rispettoso degli esseri viventi e più sostenibile per la salute umana”. L’ingresso è a titolo gratuito. E’ gradita la prenotazione, presso il cinema “Il Piccolo” oppure on line utilizzando il link https://www.ilpiccolomatera.it/spettacoli/food-for-profit/ .”