Pinto pasticcere della famiglia reale con il mega Panettone al top

Non capita tutti i giorni di essere chiamati dall’Inghilterra per preparare dolci per una famiglia reale come quella del Bahrain, che sa apprezzare la bontà dell’arte bianca artigianale come quella italiana. E la scelta è caduta sul pasticcere materano Angelo Pinto, artigiano che lavora con umiltà e con tanta passione per preparare dolci che deliziano il palato. E così, grazie allo chef della famiglia reale, il materano Mario Andrisani, che lavora da anni nel Paese guidato da Re Carlo, è approdato per due settimane- dal 30 ottobre al 13 novembre – nelle cucine della tenuta che i reali del Bahrein hanno nei dintorni di Oxford. E qui si è fatto apprezzare, come potrete notare dalle foto, per le tante prelibatezze della pasticceria italiana a materana, compresa una novità assoluta che Angelo ha chiamato ”Il panettone del re” dal peso di 5 kg…e dagli ingredienti esotici e unici. ” E’ stato un panettone preparato con datteri, vaniglia del Madagascar e cioccolato fondente ‘mono origine”, proveniente da una sola pianta- ha detto Pinto- dal sapore particolare. E’ piaciuto ai reali che hanno ringraziato lo chef e, a sua volta, mi ha girato i complimenti per un panettone unico, che è stato di loro pieno gradimento. Una bella soddisfazione davvero e una esperienza davvero entusiasmante. Per me – aggiunge- è stato un onore, un privilegio per aver lavorato in un contesto unico dove efficienza e organizzazione sono al top”. Ora che Angelo è tornato a Matera non ha dimenticato quella esperienza e, soprattutto, il panettone del Re che preparerà per il periodo natalizio. Sono già arrivate delle prenotazioni e Pinto si sta già organizzando per quelle infornate, che saranno accompagnate da notizie regali da leggere mentre si gusta una fetta di panettone ai datteri. Aromi e frutti del Mediterraneo senza tempo, che arricchiscono l’arte bianca celebrata nella Città dei Sassi e apprezzata dalla famiglia reale del Bahrain.

I DOLCI RICORDI DI QUELLA ESPERIENZA