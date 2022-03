Al maestro Nunzio Paolicelli, autore di tante composizioni musicali e fondatore della banda musicale di Matera dedicata a ”Francesco Paolicelli” la fantasia non manca quando si tratta di ”comporre” piatti che deliziano il corpo e la mente. Durano lo spazio di una foto…ma la frutta, sopratutto, strappa più di un sorriso.



E così una fettina di pera, mela, sono una esplosione di sorrisi, ammiccamenti, che invitano a consumarla. ” Vitamine, fibre ed è tutta salute…ragazzi”. Un invito esplicito, sopratutto, verso i ragazzi a nutrirsi con prodotti dell’orto o del frutteto. Il campionario di piatti allegato ne è un gioioso esempio a suon di musica in attesa del 2 Luglio.



Piatti che meriterebbero una mostra da vedere e da assaggiare. Giriamo la proposta a operatori che sanno apprezzare la cucina e l’ortofrutta creativa. Il maestro Nunzio, noto ai materani con il soprannome di famiglia ”Pappaioll” (pappagallo) è anche uno sfegatato tifoso juventino. E come tanti soffre, e con poche soddisfazioni, per le vicende di una squadra che deve rinnovarsi. ”C’è poco da stare Allegri” ma passerà quando il rinnovamento, a tutti i livelli, e con nuovi stimoli farà cambiare le cose. E magari con un po’ di fibre e vitamine dai piatti creativi di Nunzio Paolicelli. ”Pappapioll” ortofruit chef per gli atleti della Vecchia Signora? Tutto è possibile. La carrozza, con rimorchio per le provviste, trainata da quattro zebre è pronta per dirigersi alla Continassa di Torino. E stavolta, maestro, la frutta va servita in Coppa….