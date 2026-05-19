Per Matera 2026 il 22 maggio a cena con il Paese delle Aquile

Naturalmente, come da locandina allegata, l’evento sarà preceduto sin dalla mattina da appuntamenti culturali, sociali e sanitari che consentiranno di rafforzare conoscenze e legami tra Basilicata (che annovera tra il Vulture e il Pollino comuni albanofoni) e Albania nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, come sta facendo e con tanto impegno l’associazione MedMedin che ha promosso e organizzato con il cibosofo Federico Valicenti il programma ”Cene del Mediterraneo Matera 2026”. E a tavola, come si suol dire, ci si conosce meglio…L’appuntamento è per la serata del 22 maggio alle 20.30 con la partecipazione del Comune di San Paolo Albanese e il menù a cura degli chef Daniele Bracuto e Franco Nastasia. La dimostrazione di cucina (show cooking per gli appassionati di anglicismi) è affidato alla chef Angelina Troiano, custode della Stridhelijat (una antica pasta fatta in casa della cucina albanese) e della cultura Arebereshe .



Ecco il menu: Petulla&Kofte (frittelle e polpette), Tumact (tagliatelle con mollica, noci e alici) ,Stridhelijat, Tave Kosi (pasticcio fatto di carne, yogurt e uova ) in abbinamento con vino rosato Kouros, cantine Vozzi, Shereqepare (dolcetti tipici)- dessert. La serata sarà allietata dai Suoni del Mediterraneo e della Comunità arberesche di San Paolo Albanese. Per informazioni contattare Federico Valicenti al 347/8567385, prenotazioni medinprenotazioni@gmail.com

