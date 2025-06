Peperone Crusco?Aggiungere: Cresciuto e pasciuto in Basilicata…

Che Senise sia la patria del peperone crusco, che vanta tanti tentativi di produzione e marchi di fuori regione (dal vino Aglianico al pecorino di Moliterno), è un dato acquisito. Ma non sarebbe male rafforzare questa identità aggiungendo Made in Basilicata, oltre che Senise (Potenza).A suggerirlo è Antonio Serravezza, tra i buongustai del crusco. Noi ci aggiungeremmo il dialettale ‘’ cresciuto e pasciuto in Basilicata’…



A PROPOSITO DI TUTELA E CHIAREZZA

Non è un prodotto materano ma è un prodotto lucano. È rosso e croccante diventato famoso e identifica il territorio di Senise ed è comunemente chiamato “crusco”. È saporito e si può mangiare come lo si vuole, tant’è che un po’ tutte le trattorie o ristoranti lo utilizzano nei loro menù. E’ un ‘signor’ peperone e tutti si vantano di utilizzarlo chiamandolo come deve essere chiamato “ peperone crusco “. È stato utilizzato anche per un buon gelato “ il crusco” Quindi se è il peperone crusco deve essere chiamato con il suo nome, mentre, da un po’ di giorni, in tivù, c’è la pubblicità di una famosa catena che pubblicizza il nuovo panino con “peperone di Senise” senza il vero nome “crusco” . Insomma è un panino con l’aggiunta di “peperone crusco di Senise” ? .. e allora perché non specificare anche aggiungendo “Made in Basilicata “? Non tutti conoscono Senise !