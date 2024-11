Pasta Diva? A tavola con William Divella e su La7 impazza lo spot

Non è una pubblicità redazionale ma un capitolo di una storia che si è sviluppata, che lega storia, tradizione e spirito di impresa….Ce ne aveva parlato nelle scorse settimane mostrando una foto della dinamica Maria Grazia Cucinotta che conduce (manco a dirlo) una trasmissione di cucina sull’emittente nazionale La7. E alla fine quello spot su una passione rimessa a bollire nella pentola sul fuoco della memoria ci ha riportato alla Pasta Diva, della quale avevamo parlato con l’imprenditore William Divella in un servizio pubblicato a settembre 2023 https://giornalemio.it/economia/pasta-e-canzoni-sulla-storica-tavola-di-william-divella/ E William ha dato prova di crederci parlando in tv della sua creatura tornata in distribuzione, parlando soprattutto del territorio, dei nostri grani e della nostra acqua da filiera corta per raggiungere la tavola di famiglie che ci tengono ai sapori di una volta. Così ha rischiarato la voce…come fa quando interpreta le canzoni di Frank Sinatra ” The Voice” con altri amici musicisti della Prima Repubblica. Così pronto ad andare in tavola per 2’45” https://www.facebook.com/share/v/19ZNvT44pM/ per parlare del piatto più amato dagli italiani e anche dagli stranieri, con una precisazione che in Italia si deve usare- come precisano le norme di settore- solo grano italiano, con un divieto tassato di impiegare nei camp il glifosfato. ” La nostra pasta Diva- ha detto William- è fatta con grani della tradizione come il Marc’Aurelio, Leon Dur, senatore Cappelli, che producono una semola di bassa resa. Utilizziamo le acque della Basilicata e produciamo la pasta in un piccolo stabilimento per quantitativi limitati. L’essicazione avviene lentamente. Utilizziamo trafile in bronzo e la cottura della pasta richiede 12-15 minuti…” Tutto in fliera corta dai campi alla lavorazione alla tavola delle famiglie. Una pasta per Div…i della genuinità. Buon appettito. Un esempio da seguire.

