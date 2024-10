Pans sana… in corpore sano. Il Pro Activity Day di Altamura parte dalla tavola

Una massima in latino maccheronico, presa in prestito e con i dovuti adattamenti dal poeta quattrocentesco Teofilo Folengo, per sintetizzare spirito e indicazione della due giorni di promozione dell’attività fisica che Altamura organizza per l’11 e 12 ottobre con la Asl di Bari. Muoversi ogni giorno, passeggiata o corsa, e fare attenzione a quello che si mangia evitando abusi e diete sballate, magari influenzate da diete, mode e pubblicità. Che non manchino nella dieta verdure, legumi, frutta, olio extravergine di oliva, evitando di eccedere nei carboidrati. Da parte la filiera americaneggiante fast food, che ha contributo e non poco a favorire obesità, insieme alla sedentarietà. Si cominci dai bambini. Basta merendine. Meglio un pezzo di focaccia al pomodoro, pane e marmellata e vita all’aria aperta, lontano per quanto possibile da tv, telefonini e via isolando.



Comunicato – “Pro Activity Days”: 11 e 12 Ottobre, due giornate di promozione dell’attività fisica con Asl Bari

Attività fisica e corretta alimentazione: l’accoppiata che fa bene a tutte le età. Ed è questo il messaggio dei “Pro Activity Days – Giornate di promozione dell’attività fisica” presentate stamattina ad Altamura dal direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, Fulvio Longo, dal sindaco Vitantonio Petronella, dal direttore del Sian Area Nord Caterina Spinelli e da Maria Grazia Forte del SIAN Area Nord.

Due giornate, l’11 e 12 ottobre prossimi, dedicate alla promozione dell’attività fisica in tutte le fasce di età, bambini, adolescenti, adulti e anziani, realizzate in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Altamura, il primo Comune che ha aderito al progetto.

“Le giornate Pro Activity Days – ha sottolineato il dott. Fulvio Longo – rappresentano una interessante occasione di coinvolgimento dell’intera comunità nelle attività di promozione dell’attività fisica e dell’importanza di adottare uno stile di vita sano e attivo, rivolgendosi in questo modo a tutte le fasce d’età con l’intento di focalizzare l’attenzione sull’educazione sanitaria quale strumento efficace per la riduzione dei fattori di rischio modificabili. A tal proposito, durante le due giornate questi principi fondamentali saranno divulgati attraverso consigli specifici sull’attività fisica adattata all’età, corredata sempre da corretta alimentazione per ciascuna fascia d’età”.

“Siamo orgogliosi e felici di accogliere questa iniziativa del SIAN come primo Comune. – così il sindaco di Altamura prof. Vitantonio Petronella – Abbiamo messo a disposizione risorse perchè crediamo che la prevenzione in queste giornate, e quindi quelle dei Pro Activity Days, sia alla base dell’educazione e della crescita dei più giovani. Tanto si deve e si può ancora fare sulla strada della collaborazione fra Enti istituzionali, che ringrazio, ma anche con le Associazioni sportive e del territorio che sono sempre di nostro supporto e sostegno. Le giornate individuate saranno momenti utili di ascolto e di sensibilizzazione affinchè i più giovani coinvolti, possano portare i contenuti nelle case e nelle famiglie: luogo deputato alla crescita individuale”.



Durante la due-giorni sarà possibile partecipare gratuitamente alle iniziative di comunicazione e divulgazione di consigli specifici sull’attività fisica adattata alle diverse età, comunicazione e divulgazione di consigli su corretta alimentazione per ciascuna fascia d’età, misurazione dei parametri antropometrici, anche con il coinvolgimento di Associazioni sportive locali, presenti in conferenza stampa.

Le mattine dell’11 e 12 ottobre, in particolare, saranno riservate alle scuole e si svolgeranno nel Multicinema Teatro “Mangiatordi” (via Catalano, 25, dalle ore 9:30 alle 13). Il pomeriggio del 12 ottobre, dalle ore 16:30 alle 19:30, sarà interamente dedicato a tutta la cittadinanza, che potrà partecipare all’evento di sensibilizzazione in programma presso il Liber Hub G. Zaccaria (via O. Serena, 25).