Pans sana in corpore sano…A tavola all’Unitep con la cucina italiana

Non ce ne vorranno i latinisti se abbiamo utilizzato il latino maccheronico, tanto a caro al filosofo del ‘500 Teofilo Folengo,

per annunciare la gran tavola imbandita con portate di parole, descrizioni, detti, versi e musica che caratterizzeranno l’incontro organizzato dall’Università della terza età e dell’educazione permanente sul tema ” Serenata per la cucina italiana” . L’invito è per il 29 novembre , alle 17.00, a Matera presso la sala consiliare della Provincia. Il ‘La’ al noto ”direttore” maestro di cucina musicale Vincenzo Perrone, autore di piatti rossiniani https://giornalemio.it/cultura/a-tavola-con-rossini-e-musica-a-sazieta/ , con musiche del Maestro Damiano D’Ambrosio , per il complesso cameristico lucano. A ”saggiare” l’uditorio il rettore Costantino Dilillo, a dieta per l’occasione, in previsione dell’abbondante libagione culinaria, con l’ausilio enomusicalgastronomico di Michele Saponaro, Antonio Nobile, Maria Adriana Sacco e Felice Lucio Lionetti. Un anticipo della cucina natalizia, tra canti, ficc(i)latidd, baccalà a pettole. Al rettore Dilillo il compito di portare almeno queste ultime e vino per un brindisi beneagurante.