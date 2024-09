Pane, pecora…per “Murgia a Morsi”

La formula, ideata dall’associazione culturale Al.Gra.Mà, , è accattivante e lega sapori e saperi della Murgia, quella del comprensorio di Altamura, che ha tanto da raccontare e offrire all’economia locale, ai buongustai e a quanti apprezzano prodotti artigianali . Così in piazza della Resistenza e per tre giorni abbiamo fatto un tuffo nel passato guardando all’opera il fabbro, il falegname e altre figure dell’artigianato che hanno realizzato sgabelli ( tre piedi) o mostrato cosa si può fare con la lana. Roba ad artisti… Come Nunzio Cappiello detto ” Nunzicchio” che ha ricoperto varie parti alla corte di Federicus e anche nel film ” Tolo Tolo” con Federicus. Per Murgia a Morsi lo abbiamo visto aggirarsi tra i vari stand della filiera ovicaprina, dove hanno preparato la classica ”rizzola”, arrostito carne di agnello o novità davvero squisiti come lo sheep burger ( 90 per cento carne di pecora e 10 per cento di maiale) ideato da Donato Mercadante, un giovane imprenditore che si occupa dell’azienda ”La Calcara” è che è alla guida dei ”coetanei” di Coldiretti Puglia.



Una vena imprenditoriale apprezzata, come abbiamo notato per la filiera del pane ( c’era lo stand del Consorzio pane di Altamura, con la foto del poeta Roberto ”Beberto” Linzalone), con tanti panificatori all’opera per preparare focaccia, pettole.



E dalla farina si fa anche la pasta, con la proposta degli spaghetti all’assassina , preparati su maxipadellone, dal sapore invitante. Un elenco lungo e variegato di stand, senza dimenticare scamorze e formaggi, l’immancabile ‘impiccato’ che sul pane delizia i palati tra canti, balli e brindisi con buon vino locale. Finita? Nemmeno per sogno. Sapori e saperi dell’Alta Murgia sono in zona. Basta cercarli