Pane, pasta di qualità con la tutela della biodiversità cerealicola. Matera a convegno

Conoscere la filiera, dai campi ai molini ai forni ai pastifici, fino ai prodotti della tavola è garanzia di una alimentazione genuina e, possibilmente, priva di quelle ‘’correzioni’’ industriali data da concimi e similari e- ma su questo non ci giuriamo- da quello che arriva dai cieli dei fronti di guerra. Ma partiamo da quello che passa il Convento ..della Condotta slow Food Matera APS che invita quanti hanno a cuore le sorti della sostenibilità e delle buone pratiche a un convegno che si terrà a Matera sabato 11 aprile, presso la sala Basilicata open space dell’Apt nel Palazzo dell’Annunziata, per un convegno sul tema ‘’ La filiera del frumento: tecnologie, salute, gusto’’ . Al termine si passerà dal tavolo dei relatori a quello della tavola, ma occorrerà prenotarsi come riportato in coda al comunicato stampa.



Il COMUNICATO STAMPA

La Condotta Slow Food Matera APS e la COMUNITÀ SLOW FOOD per la TUTELA della BIODIVERSITA’ CEREALICOLA del MATERANO, con il sostegno di ALLFACTs presentano il convegno dal titolo LA FILIERA DEL FRUMENTO: TECNOLOGIE, SALUTE, GUSTO che si terrà sabato 11 aprile 2026 presso la Sala APT del Palazzo dell’Annunziata, in piazza Vittorio Veneto (MT).

I territori lucani e ancor più le colline materane sono stati da sempre luogo di distese interminabili di campi di frumento. Matera poi, nello scorso secolo, ha rappresentato un importantissimo polo della trasformazione dei cereali. Mulini e pastifici erano il fiore all’occhiello dell’economia locale.

Fino agli anni ’80 del Novecento, l’imprenditoria locale legata alla produzione di semola e di pasta, è stata molto fiorente per poi sparire, quasi del tutto, stretta dalla morsa delle lobby, delle multinazionali e delle regole di un mercato sempre più globale.



Oggi si è spettatori di un sempre più crescente interesse per le produzioni legate al territorio con il conseguente ritorno all’artigianalità delle fasi produttive, con una sensibilità nuova per l’eco-sostenibilità delle produzioni anche attraverso l’utilizzo di varietà tradizionali e nuovi materiali riproduttivi più “rispettosi” dell’ambiente per una maggiore qualità dei prodotti ottenuti.

In tale ottica la COMUNITÀ SLOW FOOD per la TUTELA della BIODIVERSITA’ CEREALICOLA del MATERANO insieme ad ALLFACTs, intende porre l’attenzione sull’importanza della valutazione dei frumenti utilizzati per la semina e dell’identificazione qualitativa dei prodotti trasformati di prima e seconda generazione ottenuti dalla coltivazione del frumento duro, posto il grano duro come elemento fondamentale dell’alimentazione funzionale e nutraceutica, cercando di promuovere l’incontro dei produttori con le altre parti della filiera per cercare di garantirne la miglior qualità possibile ai consumatori finali.

Il Convegno si pone l’obbiettivo di creare un confronto tra esperti dei vari aspetti della tematica.

Il dibattito proseguirà nel corso del pranzo conviviale presso l’osteria STANO in via Santa Cesarea 67: è obbligatoria la prenotazione (info ai seguenti numeri 339 24 39 321/380 74 22 305).