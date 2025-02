Pane Matera Igp? Si è attende l’infornata che verrà…

E se qualcuno tra i tanti, a diverso titolo e finalità, impegnati nella campagna o scampagnata elettorale per le elezioni comunali vorrà occuparsene, la Città dei Sassi potrebbe risentire ( è la parola giusta) che si riprende a impastare per il pane con disciplinare Igp. Una esperienza accantonata per motivi ”tecnico organizzativi” e di opportunità, come ci ha più volte detto Massimo Cifarelli ex presidente del Consorzio Pane di Matera, posto in liquidazione. Peccato. Occasione persa dopo gli impegni del passato e delle buone intenzioni emerse durante l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e a novembre 2023 con evento “Pane di comunità”. Eppure Matera è città del Pane…continua a sfornare pane e altri prodotti da forno apprezzati anche dai turisti e alcuni panificatori esportano anche fuori. Buono e basta, fatto di semola di grandi duri. Peccato che gli manchi un riconoscimento ufficiale come l’Igp, rispetto a quello della vicina Altamura che ha la Dop. Un paradosso, ma anche tanto rammarico come commenta- amaramente Michele Saponaro – legato alle due città della Murgia e che vorrebbe si potesse riprendere il percorso interrotto. Ne riparliamo con la prossima Amministrazione comunale se avrà competenze e sensibilità per valorizzare anche il pane, che è tanta parte del sistema produttivo locale : dall’alimentare al turismo.