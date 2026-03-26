Pane…e un concorso mediterraneo per Matera 2026

Rieccoli nella foto gli organizzatori Domenico Bennardi, Tiziana D’Oppido, Elena Baldassare, Nicola Laricchia dopo sei anni, questa volta con l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Paterino, al tavolo della sala Mandela apparecchiato con il buon pane di Matera, penna, pennini, timbri, inchiostro per scrivere versi e racconti e una macchina fotografica per partecipare al concorso ”Scorza e mollica”. Un evento che ritorna https://giornalemio.it/cultura/pane-scorza-e-mollica-da-sfornata-i-premiati/ e che coinvolge le associazioni organizzatrici Muv, Slow Food e di supporto come quella della Città del Pane e del grano, Panificatori, Provincia e Comune di Matera e Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” e che si prefigge di portare valore aggiunto all’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026,insieme a Tetouan ( Marocco). Il concorso letterario e fotografico ” Scorza e Mollica”, regolamento sul web https://lnx.muvamatera.it/scorza-e-mollica, apre a tre filoni(siamo in tema) di partecipazione : poesia intitolato al giovane Luca Orioli, narrativa all’insegnante Angela Ferrara e fotografia a Mario Cresci. Tre giurie sceglieranno i lavori da premiare, che dovranno pervenire entro il 14 giugno prossimo, come da locandina. La premiazione è fissata per il 23 ottobre. I vincitori riceveranno premi in ”natura” così come è la filiera che porta al pane, messi a disposizione dagli sponsor. E’ auspicabile, come suggerito, che gli operatori economici di settore possano attivarsi con una card per una scontistica o altri incentivi per favorire consumo e acquisti di prodotti della panificazione materana. A beneficiarne, oltre ai partecipanti, anche i turisti nel corso della giornata di premiazione o per altri eventi che verranno: dall’Immacolata al Natale e via degustando. Ora al lavoro con scorsa, mollica e pane mediterraneo di Matera.





LA FOTO RICORDO DELL’EDIZIONE 2020

