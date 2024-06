Oli extravergini di oliva. C’è la Guida di Slow food

Se al re della tavola, insieme al pane, ci tenete e allora non potete che acculturarvi- degustandoli- pasteggiando con gli oli extravergini di oliva del Materano. C’è una ‘’guida’’ di Slow Food per farlo, che sarà presentata venerdì 7 nella Città dei Sassi, presso la Tenda della Caritas in via Cappuccini. A fare gli onori di casa il direttivo del sodalizio e gli esperti di Alsia e di Metapontum agrobios. Per gli addetti ai lavori è un invito a nozze con aromi, sapori e genuinità. Per i neofiti è l’occasione per saperne di più e per acquistare il vero olio extravergine di oliva, prodotto con amore, pazienza e al giusto prezzo…



IL COMUNICATO STAMPA

Presentazione Guida agli Oli Extravergini 2024 Slow Food Editore

Venerdì 7 giugno, presso la Tenda della Caritas in via Cappuccini n. 15, alle ore 17.45, si terrà a Matera la presentazione di Slow Food Basilicata della Guida Extravergini 2024 edita da Slow Food Editore.

L’areale materano offre un panorama varietale di coltura dell’olivo piuttosto variegato ed interessante che può essere messo a confronto con le altre esperienze regionali. La Guida Extravergini 2024 costituisce un valido strumento per i tecnici ma anche per gli appassionati o semplicemente per i curiosi che vogliano approfondire le tematiche legate alla produzione dell’olio, caposaldo dell’alimentazione mediterranea.

Interverranno nel dibattito i referenti nazionali e regionali dell’Associazione Slow Food. Il Direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi racconterà l’impegno dell’Ente per la valorizzazione e caratterizzazione varietale delle cultivar materane anche come modello virtuoso per altre realtà produttive affiancato dal Dott. Giovanni Lacertosa tra gli esperti inseriti nel panel di valutazione della Guida.

A conclusione il prof. Francesco Linzalone guiderà una degustazione mettendo a confronto alcuni oli inseriti in guida.

Programma

Ore 17.45

Saluti istituzionali Elena Baldassarre – Fiduciaria Condotta Slow Food di Matera

Paride Leone – Presidente Slow Food Basilicata

Lucia Gaudiano – Assessore Attività Produttive Comune di Matera

18.00

Presentazione Guida agli EXTRAVERGINI 2024

Serenella Gagliardi – Slow Food Basilicata

Angelo Loconte – Coord. Reg Extravergini Slow Food Editore

18.30

Presentazione del progetto di caratterizzazione varietale delle cultivar autoctone materane – un modello da seguire per la valorizzazione del patrimonio olivicolo lucano

Aniello Crescenzi – Direttore ALSIA Basilicata

Giovanni Lacertosa – Metapontum Agrobios



19.00

Testimonianze e contributi dei produttori

19.30

Degustazione guidata di alcuni oli d’eccellenza selezionati dalla guida Extravergini 2024 e raccontati dai produttori

Francesco Linzalone – Slow Food Basilicata

Info: 3393792491 Francesco 3392439321 Elena