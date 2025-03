Ogni martedi del mese a cena con cibosofia, cultura e maestria

Piatto ricco a Matera, a partire da martedì 11 aprile a base di cibo di Basilicata, al ristorante Al Lucany in via Sette Dolori 62 nel Sasso Barisano, nel solco del ricette del cibosofo Federico Valicenti ,le conversazioni con l’autore di quattro madrine a fare gli onori di casa in attesa di degustare sapori e saperi della buona tavola lucana con Isabella Morra, Dante Alighieri, Rocco Scotellaro e i Fornelli lucani a tenere alta l’attenzione su storia e cultura. Prendete appunti e prenotate per i ConVivi.



L’ANNUNCIO

INVITO per quattro martedì, uno al mese, a 4 ConVIVi per ben nutrire mente e corpo, cenando e discorrendo su 4 storie e ricette disvelate nei libri di Federico Valicenti, fin qui editati dalla casa editrice lucana Universo Sud.

🎁 L’ ultima cena di Isabella Morra

🎁 Cibando Alighieri Dante

🎁 Rocco Scotellaro, il profumo della Memoria

🎁 Fornelli Lucani

Ogni serata ha la sua Madrina per accogliere i graditi ospiti, presentare autore e volume, cucire conversazioni.

Lucia Maffei, Stefania de Toma, Annarita del Piano, Piera Parisi, accomunate tutte per il gran gusto per la lettura ed il buon vivere🌹 un poker d’assi.

Ci raccomandiamo: PRENOTAZIONE NECESSARIA fino ad esaurimento posti ( max 36 coperti) al 338 9336599 via whattap o su mail meweimpresasociale@gmail.com , ricevendone CONFERMA.

Date in 📅 :11 Marzo, 8 Aprile, 13 Maggio, 10 Giugno

solo l’11 marzo il convivio si terrà alle ore 20. Le altre cene letterarie si terranno alle 21.00

incursioni poetiche a sorpresa🤸‍♀️

dal libro “L’ultima cena di Isabella Morra” di Federico Valicenti UNIVERSOSUD EDITORE



APPENDICE:

Dalle parole ai sapori

Odori di versi

-Chi è Isabella?

Una ragazza timida e chiusa, come tante di quelle

che incontriamo ogni giorno, ma con un mondo

immenso dentro, il mondo delle sue rime, dei suoi

versi struggenti, del suo amore impossibile.

È una ragazza nata in un posto scomodo, Isabella, un

posto sbagliato, in cui il suo mondo non trova spazio.

Di Isabella non si prende cura nessuno, se non un’altra

donna, Antonia Caracciolo, e lo fa partendo dal cibo,

legante, collante di relazioni e affetti, di affari e accordi.

Il cibo è cura, ed è con la cura che donna Antonia

decide di avvicinare la famiglia della giovane Isabella,

spaesata e sola, è la cura la cifra più vicina alle donne, e

alla cucina è affidata la magia della cura.