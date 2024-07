Occhio all’aumento dei prezzi al ristorante. Federconsumatori consiglia…

Conto salato al ristorante : Che fare? Informarsi prima di tutto, chiedere chiarimenti al gestore prima di ordinare e se la situazione non vi convince segnalate pure all’Amministrazione comunale a Federconsumatori, che ha diffuso un comunicato a tutela dei consumatori. “Anche questo tipo di segnalazioni ci arrivano sempre più spesso – dice Giuseppe Giannella segretario Federconsumatori A.P.S di Matera – e anche in questo caso, come sempre, consigliamo di far valere le proprie ragioni e di non lasciar passare l’accaduto sotto silenzio.

È successo già diverse volte, proprio questa estate, che gli utenti ci abbiano segnalato un ingiustificato balzo in avanti nei prezzi, nel medesimo locale, per lo stesso servizio. In pratica la persone, che a giugno erano andate nel ristorante o nel bar in questione e avevano pagato un prezzo congruo, se lo sono viste raddoppiare a metà luglio. Non si tratta di una truffa vera e propria ovviamente, ma è comunque un episodio molto spiacevole, che

colpisce la buonafede del consumatore e che crea grande malcontento. La persona infatti, rassicurata dalla precedente esperienza positiva, può mettersi al tavolino e ordinare lo stesso aperitivo, drink o piatto del mese prima, senza preoccuparsi di verificare i prezzi. Anche in questo caso, come già fatto, consigliamo di farsi valere, ma raccomandiamo anche, a monte di ricordarsi sempre di controllare il menù e di chiedere chiarimenti se qualcosa non convince. Se si ritiene di essere vittime di un aumento ingiustificato, è quindi possibile segnalare l’accaduto all’amministrazione comunale del posto,oltre che alle associazioni

dei consumatori come la nostra”. Informarsi serve a evitare soprese.