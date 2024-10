Nella Guida Vini d’Italia 2025, istantanea del vino italiano del Gambero Rosso, 4 aglianici lucani.

Sono ormai 38 gli anni trascorsi dal Gambero Rosso e dalla sua celebre Guida Vini d’Italia in un lungo viaggio di ascolto ed informazione di vignaioli ed enologi, imprenditori del vino e semplici appassionati, per sviluppare un mercato sempre più largo, consapevole e maturo. In Vini d’Italia 2025, un format rodato grazie anche alle traduzioni in lingua inglese, tedesca, cinese e giapponese, rientrano ben 24.772 referenze, a fronte di circa 40mila vini degustati. Spiccano 498 Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento, e si distingue in particolare la nuova sezione dedicata ai Vini Rari, voluta per dare spazio anche le realtà vitivinicole più piccole, caratterizzate da una tiratura di bottiglie molto limitata e quindi doppiamente preziosa. Cinquanta grandi bottiglie a tiratura limitata capaci di accendere la curiosità dei collezionisti: veri tesori enologici che passano da prestigiose cuvée affinate per 40 anni sui lieviti, a singole parcelle o vini da meditazione per una carta dei vini davvero unica. “Il lavoro che sta dietro alla Guida è immane” afferma Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso. “Sono orgoglioso di un team di quasi 70 esperti, coordinati dai curatori Giuseppe Carrus, Gianni Fabrizio e Marco Sabellico. Mai come in questo momento è urgente raccontare la bellezza condensata in un buon bicchiere di vino. Non parliamo solo di territorio, paesaggio e valore umano ma di un vero e proprio stile di vita: uno sguardo curioso sul mondo. Dopo aver assaggiato quasi 40mila campioni siamo in grado di scattare una foto ad alta risoluzione del mondo del vino italiano che ha davanti grandi sfide. Un universo di affascinante complessità, in perenne evoluzione. Come la nostra Guida”. Nessun nuovo vino della Basilicata ha ottenuto, quest’anno, i Tre Bicchieri 2025, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso, ci sono però importanti conferme, queste: Aglianico del Vulture Calice 2022 dell’azienda Donato D’Angelo di Filomena Ruppi; Aglianico del Vulture Il Repertorio 2022 dell’azienda Cantine del Notaio; Aglianico del Vulture Nocte 2020 dell’azienda Terra dei Re; Aglianico del Vulture Titolo 2022 dell’azienda Elena Fucci. Prosit!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.