Il Movimento c’è ed è attivo anche in questa fase sconsiderata da clima di guerra, che induce a riflettere e a pensare, seriamente, a difendere il pane quotidiano per il bene di tutti. Perchè il re della tavola, che sia impastato con farine di semole di grano duro, tenero, con segale o altro , è simbolo di unità e di lavoro che danno dignità all’uomo e alla famiglie. E’ per questo che il nuovo direttivo del Movimento della Pagnotta, operativo a Matera da pochi anni, continua a seminare…nel solco della continuità nel rispetto della natura, delle tradizioni e di un ”amore universale per noi stessi e per il Pianeta”, come ripete da sempre Gianmaria Paolicelli, tra i fondatori del sodalizio. Il nuovo direttivo ha le idee chiare su cosa fare nell’immediato con un gemellaggio a Ginosa (Taranto) nel nome del pane e di San Giovanni da Matera e più avanti con la organizzazione di una mostra sul futurismo da servire in tavola. Del resto, come dimostra la foto, l’appetito non manca con pane e mortadella, che saziano corpo e la mente. Altro che fast food.. Auguri di buon lavoro al nuovo direttivo del Movimento della Pagnotta,che vede nelle funzioni di presidente Michele Digioia, vice presidente Vito dell’Edera, segretario Mario Fontana tesoriere Raffaele Pisciotta vice segretario Gianmaria Paolicelli. Persone conosciute e motivate che daranno il massimo per il Movimento.