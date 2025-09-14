Nel mondo, tra i 5 e i 19 anni, tassi di obesità aumentati dal 3% al 9,4%. In Italia sottopeso raddoppiati.

L’Unicef con un rapporto (Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children) diffuso qualche giorno fa, avverte che “quest’anno l’obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione, interessando 1 bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni -, esponendoli al rischio di malattie potenzialmente letali.” Il documento che “si basa su dati provenienti da oltre 190 paesi, rileva che la diffusione del sottopeso tra i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni è diminuita dal 2000, passando da quasi il 13% al 9,2%, mentre i tassi di obesità sono aumentati dal 3% al 9,4%. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale.” Secondo il rapporto sono alcuni “paesi insulari del Pacifico” ad avere “la più alta percentuale di obesità a livello globale, tra cui il 38% dei bambini dai 5 ai 19 anni a Niue, il 37% nelle Isole Cook e il 33% a Nauru.” Trattasi di dati “tutti raddoppiati dal 2000″ e che “sono in gran parte determinati dal passaggio da diete tradizionali a cibi importati a basso costo e ad alto contenuto energetico”. Molti -nella stessa fascia di età- anche “i paesi ad alto reddito” che “continuano ad avere livelli elevati di obesità: ad esempio, il 27% in Cile, il 21% negli Stati Uniti e il 21% negli Emirati Arabi Uniti.” E in Italia? Secondo il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano “In Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è diminuita dal 32% nel 2000 al 27% nel 2022. La percentuale di bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con obesità è rimasta stabile, con il 10% nel 2022, mentre il numero di bambini che vivono in condizioni di sottopeso (magrezza) è aumentato dall’1% nel 2000 al 2% nel 2022.” Per Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF : “In molti paesi stiamo assistendo al doppio fardello della malnutrizione: l’esistenza di malnutrizione cronica e obesità. Ciò richiede interventi mirati. Cibi nutrienti e a prezzi accessibili devono essere resi disponibili per ogni bambino per sostenerne la crescita e lo sviluppo. Abbiamo urgente bisogno di politiche che aiutino i genitori e chi si prende cura dei bambini ad accedere a cibi nutrienti e sani per i propri figli”. Il rapporto Unicef -per quanto riguarda il sovrappeso e l’obesità- mette sotto accusa la diffusione dei “cibi ultra-processati e i fast food – ricchi di zuccheri, amidi raffinati, sale, grassi non salutari e additivi” che “stanno influenzando l’alimentazione dei bambini attraverso contesti alimentari malsani, piuttosto che attraverso scelte personali. Questi prodotti dominano i negozi e le scuole, mentre il marketing digitale offre all’industria alimentare e delle bevande un potente accesso al pubblico giovane.” Nel rapporto, l’Unicef invita i Governi e la società ad agire “Attuando misure obbligatorie di ampia portata per migliorare il contesto alimentare dei bambini, tra cui l’etichettatura dei prodotti alimentari, restrizioni alla commercializzazione dei prodotti alimentari, tasse e sussidi alimentari.

Attuando iniziative di cambiamento sociale e comportamentale che diano alle famiglie e alle comunità la possibilità di richiedere un contesto alimentare più sano.

Vietando la fornitura o la vendita di alimenti ultra-processati e cibi-spazzatura nelle scuole e proibendo la commercializzazione e la sponsorizzazione di tali prodotti alimentari nelle scuole.

Stabilendo rigide misure di salvaguardia per evitare che l’industria alimentare dei prodotti ultra-processati interferisca con i processi di politica pubblica.

Rafforzando i programmi di protezione sociale per affrontare la povertà di reddito e migliorare l’accesso finanziario a diete nutrienti per le famiglie vulnerabili.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.