Si accendono i fornelli all’interno del mercato coperto di Campagna Amica a Matera. Il merito è della federazione provinciale della Coldiretti e di Agrimercato, associazione per la gestione dei mercati dei produttori agricoli in vendita diretta della Basilicata, che hanno inaugurato, questa mattina, un vero e proprio agriturismo in città, all’interno della struttura di via Serrao.

Sarà aperto il venerdì ed il sabato, dalle ore 12 alle ore 14, con l’obiettivo di portare il mondo dell’agriturismo all’interno dei mercati di Campagna Amica per favorire sempre più il connubio tra produzione locale a km0 e cucina tradizionali per mezzo dell’agrichef.

“Un cuoco contadino in cucina – ha spiegato il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani – utilizza i prodotti da lui stesso coltivati nella sua azienda dove l’accoglienza diventa un momento fondamentale per la promozione del territorio e del buon cibo, ponendo la massima attenzione sulla valorizzazione dei prodotti locali e sulle ricette tradizionali. Si tratta di una nuova figura professionale che è espressione della nuova agricoltura e riveste in pratica un ruolo doppio: da un lato è un agricoltore e dall’altro è promotore del cibo del territorio che cucina e propone negli agriturismi”.

Ogni mese si alternerà un agrichef differente che delizierà i consumatori con piatti tipici lucani, ad un prezzo contenuto. Le attività che verranno svolte all’interno del mercato coperto di Matera andranno dallo show-cooking alla somministrazione non assistita.

“ La pandemia ha provocato danni incalcolabili, sia economico-finanziari che sociali – ha spiegato il direttore di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia – e puntare sugli agriturismi alla riscoperta dei sapori tipici e genuini credo sia doveroso oltre che opportuno. Il nostro obiettivo a Matera è quello di coccolare i consumatori, in un clima di familiarità unico ed indescrivibile, offrendo piatti prelibati preparati utilizzando prodotti genuini, esaltati nel gusto da una cucina ricca di tradizioni e di piccoli segreti”.

I mercati di vendita diretta Campagna Amica “sono il luogo ideale di incontro – ha aggiunto Mattia – tra gli interessi degli agricoltori e quelli dei cittadini e si rivolgono proprio a tutti per dare risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute e il benessere e costituiscono un punto di riferimento per chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita. Accoglienza, condivisione, tradizioni, storia e buon cibo: questo vogliamo offrire nel nuovo agriturismo di Campagna Amica a Matera, un luogo dove l’ospitalità contadina è un marchio di fabbrica”.

Ma non solo. Nel neonato agriturismo, si andrà a creare una sorta di “caffè letterario” dove i consumatori potranno trascorrere dei momenti di relax, degustando bevande e cibi del territorio.

“Un’occasione per riappropriarsi del tempo – ha concluso Mattia – tesoro spesso dimenticato nella frenesia contemporanea, del contatto umano, a volte limitato a relazioni virtuali e del buon cibo gustato con la dovuta calma”.

L’agriturismo ha evidenziato Gennaro Mecca, presidente di Terranostra è “un vero e proprio, come si dice in gergo, specchietto delle allodole per attirare sempre più turisti nell’entroterra lucano , e proprio a Matera città internazionale che continua ad ospitare turisti di tutto il mondo giustamente viene lanciato il progetto agriturismo in città . Un grazie – conclude Mecca – anche alla Camera di Commercio di Basilicata che ha inteso sostenere a fatti e a parole la brillante iniziativa proposta dalla Coldiretti”.