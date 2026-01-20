Monsieur Valicenti à la Belgique pour la cuisine de Basilicate

E il francese ci sta tutto per quanto i viaggiatori del passato hanno trovato e descritto raggiungendo la nostra terra, che aveva altri confini, da Napoli in quel rapporto stretto tra la ”Capitale” e le province del Regno. A raccontarlo il ”nostro” cibosofo e cuoco, come ama definirsi, Federico Velicenti, arcinote per il suo costante lavoro di ricerca e di riproposizione tra i fornelli e poi in tavola della nostra storia culinaria, che si intreccia con quella della vita dei luoghi e dei personaggi noti e meno noti che l’hanno abitata. Il libro ” Storie di fornelli lucani” che sarà presentato a Leuven (Belgio) è l’occasione per farlo, in una cittadina dove da anni cucina il bernaldese Gianfranco Avantaggiato. Buon appetito e, se vi va, ma non ha sapore… potete ascoltare l’audio (in italiano) del podcast(in inglese) delle Storie.



Basilicata in podcast – Storie di fornelli lucani sbarca in Belgio

Due giorni per raccontare la Basilicata del gusto in Belgio. Il 21 e 22 gennaio, a Leuven e a Bruxelles, sarà presentato il libro “Storie di fornelli lucani”, scritto da Federico Valicenti, chef cibosofo. Venti racconti di chef lucani che fanno conoscere la propria terra attraverso il cibo.

Due giorni per raccontare la Basilicata del gusto in Belgio. A Leuven, capitale europea della cultura 2030, il 21 gennaio e il giorno successivo a Bruxelles, sarà presentato il libro “Storie di fornelli lucani”, scritto da Federico Valicenti, chef, ricercatore gastronomico e narratore instancabile della cultura lucana. Il libro è una raccolta corale di racconti e ricette, che restituisce voce a cuoche e cuochi lucani oggi residenti all’estero. è un libro che parla di radici, di sogni, di partenze e ritorni. Un inno alla Basilicata e a tutti quei lucani che nel mondo continuano a far vivere la propria terra nei gesti quotidiani della cucina, trasformando ingredienti, profumi e parole in mappe emotive, in “geografie dell’anima”.

Tra i 20 chef protagonisti del libro, Gianfranco Avantaggiato, originario di Bernalda e che da 29 anni divulga sapori e saperi lucani proprio a Leuven. Nel podcast lo chef Avantaggiato parla dell’iniziativa nella cittadina belga e lo chef cibosofo Federico Valicenti si sofferma sul libro e sulle nove cene del mediterraneo che avranno luogo a Matera, capitale mediterranea della cultura del dialogo 2026, dal 27 marzo fino al 27 novembre, ogni ultimo venerdi del mese.

Per saperne di più ascolta il podcast:

