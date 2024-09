Mimmo chef? No è Podus ”Clemente”

Ma è lui ? Mimmo Montemurro, il pioniere della crapiata e di una filiera di piatti materani a base di legumi preparati in barattoli di vetro, nella cucina di Podus, l’agriturismo di contrada Bosco Coste di Grottole ( Matera) gestito da un altro Montemurro, Paolo, che continua a riscuotere consensi di visitatori e buongustai provenienti anche da fuori regione? Eppure la persona che abbiamo incontrato in quell’oasi di pace e di sapori genuini, in camice da chef, gioviale e con i tratti somatici, barba e occhiali e compresi, ci è sembrato proprio lui. Un largo sorriso e un divertito: ” Non è la prima persona che me lo chiede…”. E’ Clemente Quagliano da Cancellara (Potenza) a Podus da cinque anni,chef con la moglie Marianna Orlando” che ha portato conoscenza e capacità di lavorare prodotti genuini, a cominciare da tutto quanto l’agriturismo mette a disposizione . E a tavola ne abbiamo avuto conferma: sapori di un tempo, che invitano a chiedere bis e ingredienti, che si aggiungono alla cortesia dei gestori e del personale.



E ” Mimmo ” Montemurro che, lo diciamo perchè la fama e l’appetito corrono, è un bravo cuoco e a tavola ”dà soddisfazione”? Non potevamo dimenticarlo. E così abbiamo affidato al simpatico Clemente una video domanda al ‘sosia ‘ materano…” Questi mi dicono che somiglio a voi…Montemurro. Come la mettiamo?”.”E’ il mio sosia” ha risposto divertito Mimmo. E allora? Vi aspettiamo tutti e due a Bosco Coste per una prova fornelli all’insegna del ” Podus, mangio dunque sono” . Pronti per le portate…fate voi con il menù del sosia, naturalmente. Paolo provvedi e facci sapere.



