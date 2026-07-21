McDonald’s aprirà anche a Matera. Si avvera sogno di due ragazzi

Sarà realizzato da un imprenditore materano in contrada San Francesco, come riporta una determina dirigenziale di permesso a costruire,https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27808864 , rilasciata dal Comune di Matera, e promette di ‘coprire’ una fascia di pubblico giovanile che preferisce panini, patatine, bevande della filiera fast food del celebre marchio statunitense. L’apertura di un ristorante della rete della ”M” gialla era stata sollecita a ottobre 2023 da due ragazzi materani,Francesco e Daniel, con una petizione su change.org e con un profilo Instagram chiamato ”McDonalds Matera”. I ragazzi avevano lamentato l’assenza del ” Mc” nella Città dei Sassi, pur essendo una località turistica, che dal 2019 in poi ha una utenza turistica internazionale e una dotazione variegata di ristoranti di cucina italiana e straniera (giapponese e asiatica in generale) pizzerie, paninoteche e kebab. L’azienda a stelle e strisce, radicata nel nostro Paese, rispose – sintetizziamo- che l’argomento andava approfondito e che l’investimento avrebbe dovuto soddisfare una serie di requisiti. Nei prossimi mesi aprirà un Mc Donald ufficiale, dopo quello che ha aperto nell’estate 2025 a Policoro presso il Centro commerciale Heraclea,https://giornalemio.it/cronaca/mc-donalds-apre-a-policoro-assunzioni-per-50-ragazzi/ . Ora tocca a Matera e l’investimento dovrebbe portare a occupazione e a un movimento economico interessante. Buona fortuna. Ricordiamo un’altra proposta rimasta sulla carta, avanzata da Antonio Serravezza che abita da quelle parti, legato al mondo del vecchio west https://giornalemio.it/food/hallo-anthony-benvenuti-all-old-wild-west-matera/. Chissà che non sia la volta buona. Quanto a noi abbiamo salde abitudini gastronomiche italiane e il mondo statunitense, con le azioni guerrafondaie di Donald Trump che stanno accelerando la crisi del nostro Paese, proprio non ci allettano.Anzi.
LA DETERMINA DIRIGENZIALE
CITTA’ DI MATERA
SETTORE POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE RCG N° 2223/2026 DEL 21/07/2026
N° DetSet 248/2026 del 21/07/2026
Dirigente: PAOLO MILILLO
OGGETTO: Rilascio Permesso di Costruire (PdC) in sede di Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del D.P.R. 160/2010 per
la realizzazione di un pubblico esercizio (ristorante McDonald’s) in Via Vincenza
Castria
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2223/2026,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Documento di Consultazione
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
Ditta: MATERA 90 S.r.l. (P.IVA 03840861003 / CF 03840861003).
Pratica SUAP: N. 03840861003-16032026-1717 del 27/03/2026.
IL RESPONSABILE DEL SUAP
PREMESSO CHE:
In data 27/03/2026 la società MATERA 90 S.r.l. (P.IVA 03840861003), in persona del Legale
Rappresentante/Presidente del C.d.A. sig. Daniele Tagliente, ha presentato tramite la piattaforma
telematica dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) istanza di Permesso di Costruire
(registrata al N. PRATICA SUAP 03840861003-16032026-1717, REP_PROV_MT/MT-SUPRO
0028915/27/03/2026), per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione di un pubblico
esercizio (ristorante) McDonald’s, ubicato in Via Vincenza Castria, nell’ambito del Programma
Integrato “Housing Città dei Sassi” in località San Francesco a Matera (FG 104, p.lle 372, 373 e 376),
ai sensi degli artt. 37 e 51 delle NTA del RU vigente;
Il Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha trasmesso al SUAP parere favorevole di
competenza con nota prot. 48128 del 19/05/2026, determinando la somma dovuta a titolo di
contributo di costruzione (ex art. 16 DPR 380/01) per il solo costo di costruzione in € 53.821,27 (pari
a mc 2.434,25 × €/mc 22,11), ed evidenziando che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ai sensi della convenzione attuativa vigenti;
CONSIDERATO CHE:
In riscontro al parere dirigenziale del 19/05/2026, la società MATERA 90 S.r.l. ha richiesto
l’applicazione dell’istituto della compensazione parziale del contributo di costruzione dovuto (€
53.821,27), a valere sul maggior credito di € 42.852,02 vantato nei confronti del Comune di Matera,
già accertato e attestato dal Settore Gestione del Territorio (nota prot. 122702 del 20/11/2025
pratica SUAP n. 03840861003-25092025-1057), originato dal versamento in eccedenza per un
precedente titolo edilizio in variante non utilizzato sulle medesime aree;
Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, con nota del 20/07/2026, ha autorizzato la
compensazione diretta del credito pari a € 42.852,02 ed ha confermato il parere favorevole al
rilascio del titolo edilizio, subordinatamente al versamento del saldo residuo pari a € 10.969,25;
In data 20/07/2026 la società MATERA 90 S.r.l. ha effettuato il bonifico bancario istantaneo della
somma di € 10.969,25 in favore della Tesoreria Comunale del Comune di Matera (IBAN
IT50A0306916103100000046101,
Identificativo
disposizione
c9507622-cd22-49cd-83fd
5497207aa579, Transaction ID IBKWEBSDFTQTPP20072026145726) recante causale “SALDO
PRATICA SUAP N. 03840861003-16032026-1717 DEL 27.03.2026 – MATERA 90 SRL”, assolvendo
integralmente agli obblighi finanziari connessi alla pratica;
VISTI:
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 16, 19 e 20;
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina
sullo Sportello Unico per le Attività Produttive);
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e
ss.mm.ii.;
Documento di Consultazione
Il Regolamento Urbanistico (RU) ed il Regolamento Edilizio del Comune di Matera;
2
RCG N° 02223/2026 del 21/07/2026
L’Accordo di Programma Integrato “Housing Città dei Sassi” e relativa Convenzione Attuativa;
Gli atti e gli adempimenti istruttori favorevoli resi dal Settore Gestione del Territorio ivi allegati e che
si intendono integralmente richiamati;
DETERMINA
1. DI APPROVARE E PRENDERE ATTO del completo soddisfacimento del contributo di costruzione per
l’importo totale di € 53.821,27 dovuto per la Pratica SUAP n. 03840861003-16032026-1717,
ottenuto mediante:
o Compensazione parziale del credito di € 42.852,02 vantato da MATERA 90 S.r.l. nei
confronti del Comune di Matera;
o Versamento a saldo della somma di € 10.969,25, regolarmente eseguito a mezzo bonifico in
data 20/07/2026 ed accreditato presso la Tesoreria Comunale.
2. DI RILASCIARE alla società MATERA 90 S.R.L. (P.IVA/C.F. 03840861003), in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, il PERMESSO DI COSTRUIRE nell’ambito del procedimento
procedurale SUAP (Pratica n. 03840861003-16032026-1717 del 27/03/2026), per la realizzazione di
un edificio da destinare a pubblico esercizio (ristorante) McDonald’s, in Via Vincenza Castria a
Matera, identificato al Catasto Fabbricati/Terreni al Foglio 104, Particelle 372, 373, 376, in
conformità agli elaborati tecnico-progettuali approvati e conservati agli atti digitali dello sportello
SUAP.
3. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza di tutte le Condizioni
Generali di legge e di regolamento, con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), gestione delle terre e rocce da scavo, tutela archeologica in
fase di scavo e termini legali per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto richiedente a mezzo PEC tramite la
piattaforma SUAP e di trasmetterne copia agli uffici comunali pertinenti e al Settore Gestione del
Territorio per gli adempimenti di competenza.
“Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della
prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.
Il Dirigente
Dott. Paolo Milillo
McDonald’s aprirà anche a Matera. Si avvera sogno di due ragazzi
Sarà realizzato da un imprenditore materano in contrada San Francesco, come riporta una determina dirigenziale di permesso a costruire,https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27808864 , rilasciata dal Comune di Matera, e promette di ‘coprire’ una fascia di pubblico giovanile che preferisce panini, patatine, bevande della filiera fast food del celebre marchio statunitense. L’apertura di un ristorante della rete della ”M” gialla era stata sollecita a ottobre 2023 da due ragazzi materani,Francesco e Daniel, con una petizione su change.org e con un profilo Instagram chiamato ”McDonalds Matera”. I ragazzi avevano lamentato l’assenza del ” Mc” nella Città dei Sassi, pur essendo una località turistica, che dal 2019 in poi ha una utenza turistica internazionale e una dotazione variegata di ristoranti di cucina italiana e straniera (giapponese e asiatica in generale) pizzerie, paninoteche e kebab. L’azienda a stelle e strisce, radicata nel nostro Paese, rispose – sintetizziamo- che l’argomento andava approfondito e che l’investimento avrebbe dovuto soddisfare una serie di requisiti. Nei prossimi mesi aprirà un Mc Donald ufficiale, dopo quello che ha aperto nell’estate 2025 a Policoro presso il Centro commerciale Heraclea,https://giornalemio.it/cronaca/mc-donalds-apre-a-policoro-assunzioni-per-50-ragazzi/ . Ora tocca a Matera e l’investimento dovrebbe portare a occupazione e a un movimento economico interessante. Buona fortuna. Ricordiamo un’altra proposta rimasta sulla carta, avanzata da Antonio Serravezza che abita da quelle parti, legato al mondo del vecchio west https://giornalemio.it/food/hallo-anthony-benvenuti-all-old-wild-west-matera/. Chissà che non sia la volta buona. Quanto a noi abbiamo salde abitudini gastronomiche italiane e il mondo statunitense, con le azioni guerrafondaie di Donald Trump che stanno accelerando la crisi del nostro Paese, proprio non ci allettano.Anzi.