McDonald’s aprirà anche a Matera. Si avvera sogno di due ragazzi

Sarà realizzato da un imprenditore materano in contrada San Francesco, come riporta una determina dirigenziale di permesso a costruire,https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27808864 , rilasciata dal Comune di Matera, e promette di ‘coprire’ una fascia di pubblico giovanile che preferisce panini, patatine, bevande della filiera fast food del celebre marchio statunitense. L’apertura di un ristorante della rete della ”M” gialla era stata sollecita a ottobre 2023 da due ragazzi materani,Francesco e Daniel, con una petizione su change.org e con un profilo Instagram chiamato ”McDonalds Matera”. I ragazzi avevano lamentato l’assenza del ” Mc” nella Città dei Sassi, pur essendo una località turistica, che dal 2019 in poi ha una utenza turistica internazionale e una dotazione variegata di ristoranti di cucina italiana e straniera (giapponese e asiatica in generale) pizzerie, paninoteche e kebab. L’azienda a stelle e strisce, radicata nel nostro Paese, rispose – sintetizziamo- che l’argomento andava approfondito e che l’investimento avrebbe dovuto soddisfare una serie di requisiti. Nei prossimi mesi aprirà un Mc Donald ufficiale, dopo quello che ha aperto nell’estate 2025 a Policoro presso il Centro commerciale Heraclea,https://giornalemio.it/cronaca/mc-donalds-apre-a-policoro-assunzioni-per-50-ragazzi/ . Ora tocca a Matera e l’investimento dovrebbe portare a occupazione e a un movimento economico interessante. Buona fortuna. Ricordiamo un’altra proposta rimasta sulla carta, avanzata da Antonio Serravezza che abita da quelle parti, legato al mondo del vecchio west https://giornalemio.it/food/hallo-anthony-benvenuti-all-old-wild-west-matera/. Chissà che non sia la volta buona. Quanto a noi abbiamo salde abitudini gastronomiche italiane e il mondo statunitense, con le azioni guerrafondaie di Donald Trump che stanno accelerando la crisi del nostro Paese, proprio non ci allettano.Anzi.



LA DETERMINA DIRIGENZIALE

CITTA’ DI MATERA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 2223/2026 DEL 21/07/2026

N° DetSet 248/2026 del 21/07/2026

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Rilascio Permesso di Costruire (PdC) in sede di Sportello Unico per le

Attività Produttive (SUAP) ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del D.P.R. 160/2010 per

la realizzazione di un pubblico esercizio (ristorante McDonald’s) in Via Vincenza

Castria

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,

ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.

82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2223/2026,

composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, ____________________

Documento di Consultazione

Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Ditta: MATERA 90 S.r.l. (P.IVA 03840861003 / CF 03840861003).

Pratica SUAP: N. 03840861003-16032026-1717 del 27/03/2026.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

PREMESSO CHE:



In data 27/03/2026 la società MATERA 90 S.r.l. (P.IVA 03840861003), in persona del Legale

Rappresentante/Presidente del C.d.A. sig. Daniele Tagliente, ha presentato tramite la piattaforma

telematica dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) istanza di Permesso di Costruire

(registrata al N. PRATICA SUAP 03840861003-16032026-1717, REP_PROV_MT/MT-SUPRO

0028915/27/03/2026), per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione di un pubblico

esercizio (ristorante) McDonald’s, ubicato in Via Vincenza Castria, nell’ambito del Programma

Integrato “Housing Città dei Sassi” in località San Francesco a Matera (FG 104, p.lle 372, 373 e 376),

ai sensi degli artt. 37 e 51 delle NTA del RU vigente;

Il Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha trasmesso al SUAP parere favorevole di

competenza con nota prot. 48128 del 19/05/2026, determinando la somma dovuta a titolo di

contributo di costruzione (ex art. 16 DPR 380/01) per il solo costo di costruzione in € 53.821,27 (pari

a mc 2.434,25 × €/mc 22,11), ed evidenziando che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria ai sensi della convenzione attuativa vigenti;

CONSIDERATO CHE:

In riscontro al parere dirigenziale del 19/05/2026, la società MATERA 90 S.r.l. ha richiesto

l’applicazione dell’istituto della compensazione parziale del contributo di costruzione dovuto (€

53.821,27), a valere sul maggior credito di € 42.852,02 vantato nei confronti del Comune di Matera,

già accertato e attestato dal Settore Gestione del Territorio (nota prot. 122702 del 20/11/2025

pratica SUAP n. 03840861003-25092025-1057), originato dal versamento in eccedenza per un

precedente titolo edilizio in variante non utilizzato sulle medesime aree;

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, con nota del 20/07/2026, ha autorizzato la

compensazione diretta del credito pari a € 42.852,02 ed ha confermato il parere favorevole al

rilascio del titolo edilizio, subordinatamente al versamento del saldo residuo pari a € 10.969,25;

In data 20/07/2026 la società MATERA 90 S.r.l. ha effettuato il bonifico bancario istantaneo della

somma di € 10.969,25 in favore della Tesoreria Comunale del Comune di Matera (IBAN

IT50A0306916103100000046101,

Identificativo

disposizione

c9507622-cd22-49cd-83fd

5497207aa579, Transaction ID IBKWEBSDFTQTPP20072026145726) recante causale “SALDO

PRATICA SUAP N. 03840861003-16032026-1717 DEL 27.03.2026 – MATERA 90 SRL”, assolvendo

integralmente agli obblighi finanziari connessi alla pratica;

VISTI:

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia) e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 16, 19 e 20;

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina

sullo Sportello Unico per le Attività Produttive);

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e

ss.mm.ii.;

Documento di Consultazione

Il Regolamento Urbanistico (RU) ed il Regolamento Edilizio del Comune di Matera;

2

RCG N° 02223/2026 del 21/07/2026



L’Accordo di Programma Integrato “Housing Città dei Sassi” e relativa Convenzione Attuativa;



Gli atti e gli adempimenti istruttori favorevoli resi dal Settore Gestione del Territorio ivi allegati e che

si intendono integralmente richiamati;

DETERMINA

1. DI APPROVARE E PRENDERE ATTO del completo soddisfacimento del contributo di costruzione per

l’importo totale di € 53.821,27 dovuto per la Pratica SUAP n. 03840861003-16032026-1717,

ottenuto mediante:

o Compensazione parziale del credito di € 42.852,02 vantato da MATERA 90 S.r.l. nei

confronti del Comune di Matera;

o Versamento a saldo della somma di € 10.969,25, regolarmente eseguito a mezzo bonifico in

data 20/07/2026 ed accreditato presso la Tesoreria Comunale.

2. DI RILASCIARE alla società MATERA 90 S.R.L. (P.IVA/C.F. 03840861003), in persona del Legale

Rappresentante pro tempore, il PERMESSO DI COSTRUIRE nell’ambito del procedimento

procedurale SUAP (Pratica n. 03840861003-16032026-1717 del 27/03/2026), per la realizzazione di

un edificio da destinare a pubblico esercizio (ristorante) McDonald’s, in Via Vincenza Castria a

Matera, identificato al Catasto Fabbricati/Terreni al Foglio 104, Particelle 372, 373, 376, in

conformità agli elaborati tecnico-progettuali approvati e conservati agli atti digitali dello sportello

SUAP.

3. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza di tutte le Condizioni

Generali di legge e di regolamento, con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di sicurezza

sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), gestione delle terre e rocce da scavo, tutela archeologica in

fase di scavo e termini legali per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto richiedente a mezzo PEC tramite la

piattaforma SUAP e di trasmetterne copia agli uffici comunali pertinenti e al Settore Gestione del

Territorio per gli adempimenti di competenza.

“Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6

bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della

prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.

Il Dirigente

Dott. Paolo Milillo