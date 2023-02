Matera ” Parigi del Sud” con il cultural festival 2023

ll progetto e la manifestazione sono in crescita e quanto fatto nella Ville Lumière può essere un buon viatico, per fare del Cultural Festival di Matera- giunto alla sesta edizione- un punto di riferimento sopratutto per le regioni del Mezzogiorno. Ci credono e ci lavorano con lungimiranza Mauro Bochicchio e Leonardo Montemurro, che hanno incontrato attenzione e disponibilità non solo negli imprenditori del settore agroalimentare e nelle professionalità che dal bar alla cucina, legano tradizione e innovazione, ma anche negli enti locali come Regione, Camera di commercio Basilicata, Apt, Comune di Matera che hanno apprezzato finalità e consistenza dell’ appuntamento.

Cucina d’autore, arte bianca e mixology ,l’arte di miscelare i cocktail sono i settori che caratterizzeranno ” Cultural” il festival internazionale della cultura alimentare , incentrato sul tema della ”geografia del gusto”, in programma a Matera dall’11 al 13 marzo 2023. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, che ha visto gli interventi di Mauro Bochicchio, presidente del Consortium Paris che ha organizzato la manifestazione, di Leonardo Montemurro presidente di Cna regionale, di Stefania D’Alessandro dirigente del Dipartimento agricoltura Basilicata, Francesco Lisurici consigliere della Camera di commercio Basilicata e dell’assessore alle Attività Produttive del Comune di Matera, Maria Pistone. Nelle tre giornate in programma sono previste la la partecipazione di 50 espositori provenienti da dieci regioni, 80 ospiti, masterclass,scuole di cucina,degustazioni di vini e oli. Tra questi ultimi le produzioni del Premio Olivarum Basilicata.



” La VI edizione del festival -ha detto Mauro Bochicchio, organizzatore dell’evento- intende percorrere buona parte dell’Italia per delineare un ideale itinerario gastronomico tra le specialità regionali, con il preciso intento di conferire il giusto risalto alle produzioni locali e alla territorialità”. Leonardo Montemurro, presidente di Cna, ha annunciato che si sta lavorando per fare di ” Cultural” un appuntamento di riferimento e di promozione della cultura alimentare del Mezzogiorno. La manifestazione, che sarà ospitato pressa Alvino 1884, è stata organizzata da Consortium Paris in partenariato con Cna agroalimentare, Regione Basilicata, Consorzio Terre di Castel del Monte, Molino Casillo, Cantina Colli della Murgia e L’uovo d’oro. Finora ci sono stati 1400 prenotazione per partecipare all’evento e la cosa avrà un ritorno anche nelle strutture ricettive, senza dimenticare la risonanza che l’evento avrà nei canali della comunicazione specializzata e nella filiera del turismo alimentare. Ma se volete saperne di più non vi resta che consultare il sito www.culturalfestival.eu. Manca poco…prenotatevi.