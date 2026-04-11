Matera 2026 a cena… con la ”Maltese”

Naturalmente ci riferiamo alla cucina per sgomberare ogni dubbio e prendere le distanze dalle zoonosi sanitarie… Il prossimo 17 aprile sarà Malta con la Basilicata, naturalmente, a portare in tavola la cena del Mediterraneo nell’ambito di quel progetto gastronomico, culturale che ”unisce i popoli e celebra la pace https://giornalemio.it/food/cene-del-mediterraneo-a-tavola-con-federico-per-matera-2026/ per l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). E il cibosofo Federico Valicenti con MedinMed ha preparato un antipasto davvero stimolante, come riportato nella locandina, con portate…riservate all’inclusione, al turismo (workshop al Palazzo dell’Annunziata) a libri (Basentaneide di Dino De Angelis), folklore al cinema con l’intervento di Armando Lostaglio per finire alla cena presso l’hotel San Domenico al Piano. Per i buongustai e per quanti non l’hanno ancora provata si comincia con il ”Typical Maltese dish’ (formaggio di pepe, salsiccia in stile maltese, crema di fave di Malta, olive ripiene di tonno, polpo marinato, fagioli di Malta, galletta) in abbinamento con vino primitivo Ode. A seguire ”Aljotta” (zuppa di pesce con riso) in abbinamento con vino Fiano Bianco,il piatto lucano ”rasckatiell di Mischiglio” con show cocking della chef Laura Rosso ”custode del Rasckatiello di Misckiglio” in abbinamento di vino Susumaniello Lapism Qameb (coniglio alla maltese) in abbinamento con vino Verdeca bianca Giada, patata il forn (patate al forno) e per finire il dolce tipico maltese ”Kwarezimal’. Intrattenimento musicale con i ”suoni del Mediterraneo”. Per saperne di più contattate Federico Valicenti per e mail valicentifede@gmail.com, al 347/8567385 o in cucina, naturalmente.

