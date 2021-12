A volte basta un pizzico di fantasia e la collaborazione dei piccoli per far bella figura a tavola, nel periodo natalizio, e gli antipasti si tengono di colori e sapori animati, che meriterebbero un ”cartone animato” di Walt Disney. Opera di un lettore e di sua figlia che ci hanno girato le foto prima che i piatti ricevessero il ”consenso” dei commensali, che hanno -immaginiamo- gradito coreografie, sapori e genuinità. E certo perchè le mozzarelline ricordano piccoli pupazzi di neve, le olive a mo’ di pinguini hanno sfilano nel piatto come soldatini. Hanno fatto il resto i colori dell’infiorata di salumi e la pizza ripiena di verdure che splende come il sole. Complimenti, e non è un errore di battitura, al mastrochef e alla sua piccola allieva. Per noi sono da 10 e lode… Auguri e, arrivederci, a Capodanno.