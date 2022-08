Mangiate…lo dice, pasteggiando, anche la nonna

Senza strafare. Ma ai sapori della buona tavola non si può rinunciare. E magari ,se siete sciupati, come dice la nonna,e come riporta un “azzeccato” invito a tavola sulla maglietta di un giovane degustatore, non potete che ascoltare i buoni consigli del passato. Quando le nonne materane e lucane preparavano la pasta fatta in casa e la condivano con ragù di carne e con gli aromi dell’orto. Oggi i tempi sono mutati (il giudizio se in bene o in meglio è soggettivo) ma non si possono ignorare quei piatti con tutte le variazioni sul tema dello chef o dei vostri gusti. Anche perchè l’estate stimola a sedersi a tavola, prima di intraprendere una escursione o una visita guidata, dal centro ai rioni Sassi al circondario. Del resto le nonne avevano in cucina il segreto del buonumore o della longevità…E se siete sciupati, non indugiate. Pasta e poi in movimento.