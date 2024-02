Largo spazio alle eccellenza ortofrutticole lucane a Berlino

Fruit Logistica 2024 è la fiera ortofrutticola che ogni anno si svolge a Berlino, quest’anno la tre giorni si è tenuta dal 7 al 9 Febbraio. Di ritorno da questa esposizione, Andrea Badursi, Presidente di Asso Fruit Italia, dichiara che “La fiera Fruit Logistica di Berlino si conferma un appuntamento importante, un momento di incontro e confronto con player, partner, buyer e istituzioni. Nell’Italian Fruit Village, nel corso degli incontri avuti con autorevoli giornalisti di testate di settore, economiche e generaliste, abbiamo avuto modo di parlare dell’importanza per le aziende agricole dell’aggregazione come propellente di qualsiasi slancio competitivo. Stare insieme significa dar forza al settore ortofrutticolo; equivale a dire inoltre realizzare la possibilità di poter partecipare in maniera qualificata alle progettualità e ai percorsi di crescita dedicati alle realtà ortofrutticole e previsti dai legislatori, tanto nazionali quanto comunitari”. Il presidente di Asso Fruit Italia aggiunge, inoltre: “Largo spazio alle eccellenza ortofrutticole, Berlino 2024 è stata anche l’occasione per ricordare i settant’anni di ‘Fragola della Basilicata’, un brand che ha avviato un percorso preciso che va verso l’IGP, un itinerario che vede impegnata l’AOP Arcadia a cui siamo associati, a presiedere infatti il Comitato Promotore IGP è Salvatore Pecchia, responsabile progettazione dell’AOP”. Con riferimrnto all’attualità Badursi dice: “Abbiamo seguito le legittime proteste degli agricoltori ai quali va tutto il nostro sostegno. Il reddito degli agricoltori va tutelato innanzitutto rivedendo le regole e le incongruenze, come quelle che consentono di fatto l’ingresso negli stati UE di ortofrutta coltivata con principi attivi il cui utilizzo è vietato dall’Unione agli Stati europei.” E, infine: “Abbiamo avuto importanti interlocuzioni istituzionali sia regionali che nazionali che hanno riguardato il comparto, le criticità e le prospettive del settore ortofrutticolo.”

