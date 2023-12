La Materana: la mozzarella di bufala a Stigliano. Il podcast.

“Il Caseificio La Materana è il primo e fino ad ora l’unico caseificio aziendale di bufala nella provincia di Matera.” E la sua storia viene raccontata nel podcast che trovate alla fine dell’articolo in cui si racconta che” L’attività, piccola ma di elevata qualità, nasce tre anni fa e più precisamente quando Egidio Golisciano, 54enne originario di Scanzano Jonico, incontra un mastro casaro di Eboli. Egidio, anni prima, aveva avviato un allevamento di bufale in agro di Stigliano ed era pronto per passare dall’allevamento alla produzione. Grazie allo spirito imprenditoriale del lucano e alla maestria del casaro salernitano, oggi il Caseificio La Materana produce una mozzarella di bufala artigianale e certificata: una mozzarella 100 per cento di latte di bufala che si è guadagnata una dignitosa area di distribuzione nei ristoranti e nelle pizzerie gourmet di Bari. Oltre alla qualità del prodotto, un’altra caratteristica del caseificio la Materana è la trasparenza: chi visita l’azienda ha la possibilità di vedere e apprezzare gli spazi esterni dove pascolano le bufale, la stalla e la sala mungitura. Inoltre è stato predisposto un piccolo angolo ristoro per la degustazione della mozzarella appena prodotta.” L’imprenditore agricolo Egidio Golisciano racconta la sua impresa tra difficoltà e soddisfazioni nel podcast che segue podcast :

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.