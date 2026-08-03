La crapiata di Elettra nel ricettario nazionale dell’Inner Wheel

E la socia materana Elettra Montemurro, con una passione per la cucina e le tradizioni materane condivise con il marito Aldo, ha contribuito ad accrescere l’interesse del volume delle 4 C” Cucina, casali & Calici e Castelli” del distretto 264 Italia dell’Anno Inner Wheel 2020-2021 con un piatto tipico della cucina contadina materana. E lo ha fatto con una ricetta scritta in italiano, con gli ingredienti in dialetto, una descrizione di quella che è la gustosa zuppa di legumi materana che segnava la chiusura della mietitura. Brava. Anche questa promozione della cultura locale, con alcuni cenni sulle attrattive culturali cittadine con foto Italo di Masssari. E sagre a parte, di tanto in tanto cimentatevi a preparare la crapiata. E buona lettura.



LA CRAPIATA

Ingredienti per 4 persone. 100 grammi di grano duro, 100 gr di fave secche con la buccia, 100 grammi di cicerchie, 100 gr di fagioli bianchi cannellini, 100 grammi di lenticchie, 100 grammi di ceci , 500 grammi di patate novelle con la buccia, cipolle piccole, 1 dl olio evo locale, salvia q.b, rosmarino q.b, alloro q.b, sale q.b

LA PUBBLICAZIONE

