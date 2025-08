La Crapiata a ”La Martella”? Passione e sapori di altri tempi

E la prova del mestolo, dei due ”Paoli” Grieco e Paladino dell’associazione Amici del Borgo, ne è la conferma. Con una fila interminabile di materani e turisti fino a tarda notte, che cominciava dalla strada fino ai portici di piazza Montegrappa, dove i volontari hanno fatto gli straordinari per preparare piatti e vino. A coordinarli il signor Emanuele, tra i primi residenti del borgo, sin dalla fondazione avvenuta nel 1953, che ha preparato la squisita ”crapiata” con oltre tre quintali di ingredienti. Nei pentoloni a cuocere grano, fagioli, fave, lenticchie, cicerchie, patate, con il condimento di olio extravergine di oliva, gli aromi delle foglie di alloro e rosmarino, un pizzico di sale e tanta pazienza. Poi la prova del cuoco e il ” è buona, si puo’ servire agli ospiti !” che di volta in volta hanno potuto esprimere la preferenza se volevano una crapiata asciutta o brodosa.



Noi abbiamo preferito la seconda, per i tanti sapori di un passato che vorremmo – e gli Amici del Borgo si impegneranno- che vanno valorizzati, divulgati soprattutto tra le nuove generazioni. Pensiamo alle scuole materne, dell’obbligo e quanto si può ancora fare per il consumo di verdure, legumi, frutta, pane che sono la ”genuinità”da portare in tavola. Un cucchiaio dopo l’altro… Paolo, Paolo e tanti altri alla promozione dei valori del borgo, emblema della tradizione contadina e della civiltà dei rioni Sassi, a far conoscere la ‘crapiata’ ci tengono eccome. Tant’è che il 30 agosto saranno a Metaponto per una sfida tutta culinaria con la crapiata della cucina bernaldese. Da assaggiare. E poi in riva al mare l’appetito aumenta…con la voglia di divertirsi.



Ieri sera, in piazza Montegrappa, che il 31 luglio aveva ospitato la sagra del pane e del pomodoro, la musica della bravissima Carla Volpe e della sua band ha coinvolto e non poco gli ospiti con una playling lista (dico bene Paola Paladino?) che ha abbracciato e fatto ballare sui tanti successi della musica dance. E nel programma dell’estate martellese, dove si sta freschi come dicono i residenti doc, di musica e altro ancora c’è davvero tanto. Un motivo in più per conoscere il borgo, potenzialità, problemi da risolvere. Ma prima di riparlarne un piatto di crapiata ci sta prima di sedersi al tavolo di confronto e collaborazione. L’hanno gustata anche il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore Giuseppe Sicolo. Ora tocca, magari per altra occasione, che lo facciano anche giunta e consiglio. A tavola si superano conflitti e un brindisi augurale fa il resto. Uascezz? Forza Amici del borgo…oltre 2025!



L’ANNUNCIO https://giornalemio.it/eventi/la-martella-mette-tavola-con-i-piatti-della-cucina-contadina/