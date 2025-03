La Basilicata dei vini è una eccellenza, tra passione, sacrifici e speranze

E’ un momento difficile per i produttori lucani che, animati da tanta passione per il settore e un legame forte con la nostra terra, devono fare i conti con l’aumento dei costi e con quella spada di Damocle incombente dei dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. Qualcuno prega perchè rinsavisca, magari dopo aver pasteggiato con una delle eccellenze premiate a Matera nel corso del Gran Gala dei vini, altri hanno esortato a tenere duro come accaduto in altri momenti difficili della carriera. E a dar man forte ad andare avanti comunque, perchè non si può gettare alle ortiche un lavoro di generazioni, i vertici dell’Associazione italiana sommelier nazionale, rappresentata dal presidente Sandro Camilli, della Basilicata Eugenio Tropeano e da quelli territoriali di Matera, Samuele Olivieri, di Potenza Biagio Motta e del Vulture Alto Bradano Daniele Scapicchio. In alto i calici e sommelier pronti a descrivere le fragranze dei vini premiati. E quando si hanno passione e pazienza di seguire i corsi dell’Ais e allora la cultura del buon bere e di qualità si fa strada anche tra i neofiti e si contribuisce a far crescere la filiera. A tavola nei nostri ristoranti, per i turisti e non solo, si diffonda la nostra carta dei vini che è varia e interessante, fino agli spumanti. La ”corposa” guida della vite ”Guida Vitae” 2025 invita a scoprire nuove etichette che seguono quelle della tradizione. E qui ci vuole un brindisi come ha ricordato Eugenio Tropeano… Ci proviamo : ”I nostri vini sono una favola, brindisi facciamo alla buona tavola”. Della Basilicata, naturalmente….

Di seguito le eccellenze della Basilicata premiate e inserite nella Guida Vitae 2025:

TASTEVIN

AGLIANICO DEL VULTURE DONATO D’ANGELO 2021 – Donato D’Angelo

GEMME

AGLIANICO DEL VULTURE IL SIGILLO 2018 – Cantine del Notaio

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE ELEANO 2019 – Eleano

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE VIGNETO SERPARA 2019 – Re Manfredi – Cantine Terre degli Svevi

AGLIANICO DEL VULTURE NOCTE 2020 – Terra dei Re

QUATTRO VITI

AGLIANICO DEL VULTURE 25° ANNIVERSARY 2021 – Elena Fucci

AGLIANICO DEL VULTURE DONATO D’ANGELO 2021 – Donato D’Angelo

AGLIANICO DEL VULTURE MASQITO GOLD 2018 – Colli Cerentino

AGLIANICO DEL VULTURE QUARTA GENERAZIONE 2022 – Quarta Generazione

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE CALATURI RISERVA 2019 – Tenuta i Gelsi

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE CRUÀ 2017 – Basilisco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DAGINESTRA 2021 – Grifalco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE PIAN DEL MORO 2020 – Musto Carmelitano

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE PRETORIANO ANNIVERSARIO 2013 – Martino

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE STUPOR MUNDI RISERVA 2017 – Carbone Vini

MATEMATICO 2021 – Cantina di Venosa

MATERA MORO MALANDRINA 2021 – Masseria Cardillo

MATERA PRIMITIVO MONACELLO TARDIVO 2019 – Tenuta Parco dei Monaci

VINI VALORE / PREZZO

Nome del Vino Anno Produttore

AGLIANICO DEL VULTURE FORENTUM 2019 Vitis in Vulture

TESEO 2022 Eleano

SIRI 10 2020 Alte Vigne della Val Camastra

VERHA BIANCO 2023 Verha Wines

VINI PASSEPARTOUT

Nome del Vino Anno Produttore

MATERA SPUMANTE BRUT ROSÉ EGO SVM 2021 Dragone

AGLIANICO DEL VULTURE VERBO 2022 Cantina di Venosa

TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI LA PRETA 2019 Di Fuccio

VINI CUPIDO

Nome del Vino Anno Produttore

CANNETO 2022 Casa Vinicola D’Angelo

TOCCACULO 2021 Battifarano



Comunicato stampa

Gran Galà dei vini di Basilicata

Le grandi eccellenze lucane della Guida VITAE 2025



Il prossimo venerdì 14 marzo, presso l’Unahotels MH di Matera, con inizio alle ore 18:00 si terrà il Gran Galà dei vini di Basilicata, per presentare le eccellenze lucane inserite all’interno della GUIDA VITAE 2025 e premiare i vini che hanno ottenuto i punteggi più alti dal panel di degustatori dell’Associazione italiana Sommelier. Ospite d’eccezione, il presidente nazionale AIS, Sandro Camilli affiancato dal presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano, e dai 3 Delegati territoriali (Potenza, Matera e Vulture).

L’appuntamento di Matera segue il grande evento nazionale di presentazione ufficiale della Guida VITAE 2025 svoltosi a fine 2024 presso la Stazione Leopolda di Firenze e sarà l’occasione per accendere i riflettori su uno dei comparti più importanti dell’agroalimentare di Basilicata e nello stesso tempo discutere delle prospettive future di mercato e dei cambiamenti che stanno interessando il settore vitivinicolo lucano.



Nella stessa giornata si svolgerà anche la cerimonia di assegnazione del prestigioso “Tastevin” AIS, premio che viene assegnato annualmente alla cantina che, attraverso i suoi vini ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine e che rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nell’areale della DOC di produzione.

GUIDA VITAE 2025 – Da oltre 10 anni, racconta i tesori vitivinicoli più preziosi della Penisola. Una guida dai grandi numeri, firmata dall’Associazione Italiana Sommelier: più di 1000 degustatori specializzati su tutto il territorio italiano, 2326 vini sono stati premiati con Quattro Viti (punteggio min. di 90/100) su carta e circa 2395 nell’app; di questi, 452 le “Gemme” (punteggio min. di 94/100). Ci sono poi 169 vini “Cupido” (dall’intenso valore emozionale che in degustazione hanno suscitato amore al primo sorso), 214 “Bilancia” (eccellente rapporto tra qualità/prezzo) e 159 “Passe-partout” (etichette che si dimostrano particolarmente versatili negli abbinamenti al cibo).



Di seguito le eccellenze della Basilicata premiate e inserite nella Guida Vitae 2025:

TASTEVIN

AGLIANICO DEL VULTURE DONATO D’ANGELO 2021 – Donato D’Angelo

GEMME

AGLIANICO DEL VULTURE IL SIGILLO 2018 – Cantine del Notaio

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE ELEANO 2019 – Eleano

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE VIGNETO SERPARA 2019 – Re Manfredi – Cantine Terre degli Svevi

AGLIANICO DEL VULTURE NOCTE 2020 – Terra dei Re



QUATTRO VITI

AGLIANICO DEL VULTURE 25° ANNIVERSARY 2021 – Elena Fucci

AGLIANICO DEL VULTURE DONATO D’ANGELO 2021 – Donato D’Angelo

AGLIANICO DEL VULTURE MASQITO GOLD 2018 – Colli Cerentino

AGLIANICO DEL VULTURE QUARTA GENERAZIONE 2022 – Quarta Generazione

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE CALATURI RISERVA 2019 – Tenuta i Gelsi

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE CRUÀ 2017 – Basilisco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DAGINESTRA 2021 – Grifalco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE PIAN DEL MORO 2020 – Musto Carmelitano

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE PRETORIANO ANNIVERSARIO 2013 – Martino

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE STUPOR MUNDI RISERVA 2017 – Carbone Vini

MATEMATICO 2021 – Cantina di Venosa

MATERA MORO MALANDRINA 2021 – Masseria Cardillo

MATERA PRIMITIVO MONACELLO TARDIVO 2019 – Tenuta Parco dei Monaci

Potenza, 12 marzo 2025