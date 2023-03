IPSSASR Garaguso al Premio Olivarum, occasione formativa sul comparto olivicolo

“Come IIS Carlo Levi – IPSSASR “Istituto Professionale Settore Servizi Per L’Agricoltura E Lo Sviluppo Rurale” ringraziamo il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, dott.ssa Emilia Piemontese per l’opportunità concessa alla scuola di partecipare attivamente, in quanto istituto professionale agrario presente nel comune di Garaguso, alle attività del XIX edizione del Premio Regionale Olivarum, annata 2022/2023.” E’ quanto scrive la dirigente scolastica Caterina Policaro in una nota che così prosegue: “I due incontri formativi che si sono svolti nei giorni precedenti, a scuola, con il dott. Giovanni Lacertosa e con la Dott.ssa Stefania D’Alessandro sul tema dell’analisi organolettica per il riconoscimento della qualità degli oli extravergini di oliva lucani, hanno visto un alto valore in termini di professionalità e competenze utili per i futuri agrotecnici, messe a disposizione delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

Una delegazione studentesca, con le docenti Zizzamia e Lazetera, è stata poi presente sia in Sala Consiliare per seguire gli interventi e la premiazione che presso Palazzo Moles, in veste di giovani ciceroni formato a spiegare gli oli ai visitatori, per il percorso espositivo degli oli con dimostrazioni gastronomiche a base di olio extra vergine, degustazione degli oli di eccellenza del Premio Regionale Olivarum.

Si instaura una collaborazione con il Dipartimento Agricoltura che speriamo possa portare, in futuro, alla realizzazione di altre iniziative formative per le classi del professionale, che ha attivo anche un frequentato corso serale, su vari temi collegati al comparto agricolo in un areale vocato quale quello del comprensorio di Garaguso-Grassano-Tricarico, per l’olivicoltura e non solo.”