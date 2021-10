Quante volte avete visto al ristorante, in tv o sul web spadellare, condire piatti da servire in tavola? Tante, immaginiamo, ma per pigrizia o perchè vi siete accorti che non c’è tempo, perchè ne avete perso troppo, rimediate con quello che avete in credenza o in frigo o vi arrangiate… Ma forse potrete rifarvi con un ”tutto pronto”, da preparare o regalare, che richiede solo di accendere i fornelli e preparare le pentole per la cottura. La proposta viene dal progetto “Oggichef Basilicata food experience” messo a punto dagli imprenditori di Saperi, puntando su qualità, tipicità e praticità. Due le proposte contenuta nella scatola lucana, per due o quattro persone. La prima contiene un antipasto ai sette cereali con crema di funghi e peperone crusco, un primo piatto con pasta ”foglie di ulivo” con sugo di suino nero all’Aglianico- Il tutto condito con olio extravergine di olive e mix grattugiato di formaggio vaccino e caciocavallo. L’altra proposta prevede frisella con crema di melanzana rossa di Rotonda e peperone crusco, un primo con pasta di strascinate al pesto e graniglia di pistacchio e peperone crusco. Immutati i condimenti. A prepararli, per quanti sono rimasti alla degustazione lo chef della Tenuta Danesi, Antonio Fiore. Un come si fa sul campo che dovrebbe indurre buongustai, massaie e categorie di teledipendenti ad accendere i fornelli. Ci riferiamo agli abituè delle maratone tv con gli chef della stella cometa o di brave e simpatiche cuoche che tra una canzone, una gossip e un ospite vi accompagnano all’ora di pranzo. Buon appetito…