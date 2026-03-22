In tavola la ‘’Cozza tarantina’’ un contest tra Istituti Alberghieri di Puglia

L’appuntamento con l’oro nero(non è il petrolio) del mar Jonio è lunedì 23 marzo a Modugno ( Bari) , nella cucina della Scuola di formazione AD Horeca di Cippone & Di Bitetto , dove si cimenteranno gli istituti alberghieri pugliesi nella preparazione della cozza terantina, presidio slow food, in vista dell’evento Ego Food Fest https://www.egofestival.it/ . Ai giovani, alla scuola il compito di confrontarsi e di tirare fuori il meglio per fare gustare un prodotto dal sapore di mare. Nel comunicato obiettivi, partecipanti e organizzatori del contest.



COMUNICATO STAMPA 20 3 2026

Verso EGO Food Fest con “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia”!

Arriva il grande contest per gli Istituti alberghieri pugliesi che creeranno ricette originali per valorizzare l’Oro Nero del mar Ionio

Monica Caradonna: «Con questo format vogliamo investire sui giovani»

Sarà una autentica sfida all’ultimo impiattamento tra i migliori istituti alberghieri pugliesi, suddivisi in vere e proprie “brigate di cucina”, quella in programma lunedì 23 marzo nella cucina della Scuola di formazione AD Horeca di Cippone & Di Bitetto a Modugno.

È “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia”, un evento che si inserisce nel percorso di avvicinamento a EGO Food Fest 2026 e, in particolare, nel racconto identitario di EGO Cozza Fest, spin-off dedicato alla valorizzazione della cozza tarantina, autentico simbolo gastronomico del territorio e Presidio Slow Food.

Il contest rappresenta uno dei progetti più innovativi lanciati da EGO: un’iniziativa rivolta agli Istituti Alberghieri di tutta la Puglia, pensata per mettere al centro formazione, creatività e connessione tra scuola e mondo della ristorazione.

“La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è un format originale che trasforma la cucina in un’arena competitiva sul modello dei più noti cooking show, con le squadre impegnate contemporaneamente in postazione, come in una vera brigata professionale. Le scuole in gara hanno superato una prima selezione e si sono presentate come Brigate con tanto di chef executive, capo partita fino al direttore di sala e al marketing manager.

L’obiettivo è ambizioso: promuovere la conoscenza della cozza tarantina come eccellenza identitaria, stimolare la tecnica e l’estro degli studenti, far interagire gli studenti stessi tra loro come fossero all’interno di un ambito lavorativo reale, promuovendo il lavoro in squadra, all’interno di un contesto competitivo e ambizioso.



«Il contest “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è uno dei progetti più significativi di EGO Food Fest – le parole di Monica Caradonna, giornalista, presentatrice tv e ideatrice della manifestazione – perché investe direttamente sui giovani e sul futuro della nostra terra. Ringrazio il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il dottor Giuseppe Silipo, per aver creduto in questa iniziativa e tutti i Dirigenti scolastici che hanno accompagnato i loro studenti in questo percorso: mettere gli studenti a confronto con grandi professionisti significa, inoltre, offrire loro un’esperienza reale e formativa».

«Abbiamo voluto – ha poi detto Monica Caradonna – un format dinamico, ispirato ai grandi cooking show, un’occasione di formazione intensa che unisce tecnica, creatività e spirito di squadra. EGO vuole creare connessioni concrete tra scuola e mondo del lavoro e a tal proposito avere un partner formativo come la scuola AD Horeca, che ha messo a disposizione i suoi spazi e il suo personale, è un orgoglio oltre che una concreta opportunità per i ragazzi. Questo contest è un primo passo per costruire opportunità reali per i professionisti di domani».



Il contest “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è una sfida che racconta il territorio attraverso il linguaggio universale del cibo, valorizzando la filiera locale, la sostenibilità e la cultura del mare, e offrendo ai partecipanti un’occasione unica di crescita esperienziale e confronto con alcuni dei più autorevoli protagonisti della scena gastronomica.

A contendersi la vittoria saranno i quattro istituti alberghieri pugliesi finalisti, ciascuno con ricetta originale che valorizzi la Cozza Tarantina:

l’IPSSEOA “Mediterraneo” di Pulsano con la ricetta “Tra orto e scoglio”; l’IPEOOA “A. Perotti – P. Calamandrei” di Bari con la ricetta “Il meze di Taras”; l’IISS “Mauro Perrone” di Castellaneta con la ricetta “Cozza Tarantina presidio Slow Food su crema di pane di Altamura, gel di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e aria al limone di Palagiano”; l’IS “Einaudi” di Foggia con la ricetta “Salame di cozza”.

Le squadre si presenteranno alle ore 9.30 presso la sede di gara (Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio n.46 – Modugno) e avranno a disposizione 90 minuti per realizzare il proprio piatto, raccontandone filosofia, tecnica e abbinamento.

A valutare le creazioni sarà una giuria d’eccezione, composta da autorevoli firme del giornalismo enogastronomico e grandi protagonisti della cucina: Mimmo Mazza, Direttore Gazzetta del Mezzogiorno, Vincenzo Rizzi del Corriere del Mezzogiorno, Gianfranco Laforgia di “Sapori di Puglia”, Michele Pacino di “Baffetto Food”, Antonello Magistà del Ristorante “Pashà”, Domingo Schingaro del Ristorante “Due Camini” e Luciano Carriero, produttore Cozza Presidio Slow Food.

Il contest sarà un vero e proprio laboratorio di idee e talenti, un’occasione per celebrare l’Oro Nero di Taranto come ingrediente che porta con sé la storia culturale ed economica del suo territorio.

Con questo progetto, EGO Food Fest conferma la propria vision: costruire una rete virtuosa tra giovani, imprese e grandi protagonisti della ristorazione, investendo sulla formazione come leva strategica per il futuro del territorio.